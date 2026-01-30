Gyilkosság Pacsán: újabb döbbenetes részletek derültek ki, ez lehetett az indíték

A büntetlen előéletű férfi 2026. január 28-án délben érkezett az idős pár otthonába, majd késsel rájuk támadt és kioltotta a férfi életét. A gyilkosságot a gyanúsított tagadja.
A férfi Somogy vármegyei otthonából érkezett a sértettek otthonába. A kocsiját messzebb az otthontól hátrahagyta és egy 8 cm pengehosszúságú késsel támadt rá a házaspárra és has- és mellkastájon szúrta az ott lakó 70 éves nőt és 66 éves házastársát. A férfi olyan súlyos sérüléseket szerzett a helyszínen, hogy ott helyben elhunyt.
A feleség életveszélyes sérüléseivel kimenekült az utcára, ott kért segítséget, majd eszméletét vesztette. A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházba szállították ellátásra a nőt, az intenzív osztályon ápolják.
A gyanúsítottat sikerült elfogni, majd a személygépkocsijából a bűncselekményhez használt kés is előkerült. Lakásán a házkutatás során a rendőrök engedély nélkül tartott lőfegyvereket és lőszereket találtak.
Korábban megírtuk, hogy rejtély fedi az illető indítékát, azóta kiderült, hogy az elkövető korábban építési munkálatokat végzett a sértetteknél, emiatt felmerült indítékként az ebből adódó elszámolási vita lehetősége.
A Zala Vármegyei Főügyészség őrizetbe vette a gyanúsítottat, aki tagadja a bűncselekményt, de indítványozták a letartóztatását, előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és lőfegyverrel, lőszerrel visszaélés bűntette miatt - számol be róla a zaol.hu. Az ügyészség kényszerintézkedést rendelt el, a bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára való figyelemmel a szökés és bűnismétlés veszélyére hivatkozva. A Zalaegerszegi Járásbíróság fog dönteni az ügyészi indítványról.
