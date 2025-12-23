Erre a rendőrök sem számítottak: kész fegyverarzenált találtak két férfi otthonában

Az Egri Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályával közösen tartott kutatást december 20-án délután egy tarnaleleszi és egy bükkszenterzsébeti férfi otthonában, miután a tudomásukra jutott, hogy engedély nélkül tartanak lőfegyvereket.

Elképesztő, mire bukkantak két férfi otthonában a rendőrök / Fotó: Gáll Regina / Bors

Sokkot kaptak a rendőrök: kész fegyverarzenál fogadta őket két férfi otthonában

Az egri nyomozók felkérésére a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége elfogta a 43 és a 73 éves gyanúsítottat, akiknél több engedély nélkül tartott lőfegyvert, illetve lőszert is találtak, amit ezután a bűnügyi szakemberek foglaltak le.

A rendőrök őrizetbe vették a két férfit, majd kihallgatásukat követően kezdeményezték a letartóztatásukat, melyet a bíróság december 23-án elrendelt. Lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntette miatt indult ellenük eljárás - írja a police.hu.