Erre a rendőrök sem számítottak: kész fegyverarzenált találtak két férfi otthonában

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 18:25
A rendőrök egy tarnaleleszi és egy bükkszenterzsébeti férfit vettek őrizetbe.
Az Egri Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályával közösen tartott kutatást december 20-án délután egy tarnaleleszi és egy bükkszenterzsébeti férfi otthonában, miután a tudomásukra jutott, hogy engedély nélkül tartanak lőfegyvereket.

Elképesztő, mire bukkantak két férfi otthonában a rendőrök / Fotó: Gáll Regina / Bors

Sokkot kaptak a rendőrök: kész fegyverarzenál fogadta őket két férfi otthonában

Az egri nyomozók felkérésére a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége elfogta a 43 és a 73 éves gyanúsítottat, akiknél több engedély nélkül tartott lőfegyvert, illetve lőszert is találtak, amit ezután a bűnügyi szakemberek foglaltak le.

A rendőrök őrizetbe vették a két férfit, majd kihallgatásukat követően kezdeményezték a letartóztatásukat, melyet a bíróság december 23-án elrendelt. Lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntette miatt indult ellenük eljárás - írja a police.hu.

Kész fegyverarzénál fogadta a rendőröket / Fotó:  Police.hu

 

 

