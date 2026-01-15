Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Rendőrök, tűzoltók és mentősök lepték el a kiskunhalasi postát: gyanús küldemény érkezett

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 15. 16:50
Fokozott készültség alakult ki a posta körül.

Fokozott készültség alakult ki csütörtök délelőtt Kiskunhalason, miután egy gyanús küldeményt jelentettek be a hatóságoknak.

Gyanús küldemény miatt alakult ki fokozott készültség egy posta épülete körül.
Gyanús küldemény miatt alakult ki fokozott készültség egy posta épülete körül. (Képünk illusztráció) Fotó: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

Külföldi, gyanús küldemény miatt riasztották a hatóságokat

A városban a Köztársaság utca felől a posta melletti Kígyó utcát rendőri járművek zárták le, miközben villogó szirénák és egyenruhások jelezték, hogy valami igazán drámai esemény történik. Nem sokkal később a katasztrófavédelem sugárfelderítő mobil laborja is megérkezett a helyszínre.

Míg az ügyfélfogadás megszokottan zajlott tovább, addig az épület emeletén egy rendkívül gyanús küldeményt vettek górcső alá a szakemberek - írta a Tények.

A vizsgálat során kiderült, hogy a borítékban nincs bomba, a papírok között egy szem gyógyszer tört szét. A speciális eszközünk megállapította, hogy nem kábítószerről van szó.

- olvasható a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség Facebook-posztjában.

Végül a külföldi levél okozta készültség sérülések és problémák nélkül oldódott meg.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
