Rendőrök, tűzoltók és mentősök lepték el a kiskunhalasi postát: gyanús küldemény érkezett

Fokozott készültség alakult ki csütörtök délelőtt Kiskunhalason, miután egy gyanús küldeményt jelentettek be a hatóságoknak.
A városban a Köztársaság utca felől a posta melletti Kígyó utcát rendőri járművek zárták le, miközben villogó szirénák és egyenruhások jelezték, hogy valami igazán drámai esemény történik. Nem sokkal később a katasztrófavédelem sugárfelderítő mobil laborja is megérkezett a helyszínre.
Míg az ügyfélfogadás megszokottan zajlott tovább, addig az épület emeletén egy rendkívül gyanús küldeményt vettek górcső alá a szakemberek - írta a Tények.
A vizsgálat során kiderült, hogy a borítékban nincs bomba, a papírok között egy szem gyógyszer tört szét. A speciális eszközünk megállapította, hogy nem kábítószerről van szó.
- olvasható a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség Facebook-posztjában.
Végül a külföldi levél okozta készültség sérülések és problémák nélkül oldódott meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.