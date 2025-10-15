Tragédia Pestszentimrén: idős férjét gázolta el a kertből kiálló nyugdíjas

Mentők és rendőrök álltak a XVIII. kerület egyik csendes, kertes házas utcácskájában, vasárnap (október 12.) délután. A környékbeliek egyre nagyobb aggodalommal tekintgettek a pestszentimrei családi ház felé, ahol az információink szerint tragikus baleset történt: az ott élő nyugdíjast ugyanis olyan csúnyán elgázolta egy kocsi, hogy az idős férfi a baleset után életveszélyes állapotban feküdt a földön. A Bors azonban úgy tudja, hogy a gázoló nem más volt, mint saját idős felesége, aki egy szerencsétlen véletlen folytán ütötte el házastársát.

Úgy tudjuk, hogy a nyugdíjas asszony éppen állt volna ki a kocsival, amikor elütötte a férjét / Fotó: Bors

Házuk előtt ütötte el a férjét a nyugdíjas asszony

Lapunk úgy értesült, hogy a történtek mögött valóban csupán a véletlenek tragikus összjátéka állt: az asszony és férje ugyanis éppen indultak volna a kocsival. Az autóval az asszony állt volna ki az udvarból. Azonban valószínűleg nem vette észre a kocsi közelében várakozó idős férjét, akit így kihajtás közben elütött. Úgy tudjuk, hogy az eset után azonnal riasztották a mentőket, akik szirénázva érkeztek az utcába. A környékbeliek lapunknak elmondták: a földön heverő férfit körbeállták és hosszú időn keresztül próbálták út megmenteni.

Nem tudjuk pontosan, hogyan történt, de valószínűleg nagyon rossz állapotban volt a bácsi, mert a mentősök hosszú ideig voltak ott. Mi azt hallottuk, hogy többször is újra kellett éleszteni. Nagyon sajnáljuk, ami történt, ez csak egy szerencsétlen, de nagyon súlyos véletlen volt. Szegény néni biztosan összeomlott

- hangsúlyozták. Hozzátették, nem kizárt, hogy a férfi az asszony holtterében tartózkodott, ezért is nem vette észre idős férjét a kiállás közben.

Csak akkor nyugodtunk meg kicsit, amikor a mentőbe tették az urat és elindultak vele, így legalább tudtuk, hogy életben van

- mondták.

Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste az Országos Mentőszolgálatot, akik elmondták: a nyugdíjast valóban újra kellett éleszteni.

A helyszínről bajtársaink egy 80 év körüli férfit szállítottak sikeres újraélesztést követően kórházba

- mondta el a Borsnak Magyar Luca Zsuzsanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.