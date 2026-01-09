Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Hol vagy, Robi? Eltűnt tini miatt aggódnak

Mezőkeresztes
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 09:12
Senki sem tudja, merre lehet a fiatal.

Aggasztó hírek érkeztek Mezőkeresztesről: még január legelső napján nyoma veszett a településről egy egri fiúnak, akinek a nyomára azóta sem bukkant sem a rendőrség, sem mások. A 17 éves Róbert fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva nézhető meg. Reméljük, az eltűnt fiú hamar előkerül!

Az eltűnt fiút nagy erőkkel keresi a rendőrség
Fotó: Gé

Segíts megtalálni az eltűnt tinit!

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt fiúval kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

