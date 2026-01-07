Engedély nélkül távozott a javítóintézetből: eltűnt 16 éves fiút keres a rendőrség

A gödöllői rendőrök az állampolgárok segítséget kérik, miután egy 16 éves fiú engedély nélkül távozott a javítóintézetből, majd nyom nélkül eltűnt.

Eltűnt fiatalt keres a rendőrség. (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

Napok óta keresik az eltűnt fiatalt

A Gödöllői Rendőrkapitányság folytat eljárást az eltűnt J. Alex ügyében. A 16 éves fiú január 4-én az Aszódi Javítóintézetből engedély nélkül távozott, és azóta nem adott életjelet magáról.

J. Alex 173 centiméter magas, vékony testalkatú, rövid barna hajú. Eltűnésekor szürke nadrágot és pólót, illetve sportcipőt viselt. Képét ide kattintva lehet megtekinteni, amíg a rendőrség nem törli a körözést.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható fiatal hollétéről tud valami, az hívja Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1/236-2897 telefonszámon, vagy tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80/555-111 zöld számán, illetve a 112 központi segélyhívó számon.