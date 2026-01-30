Menekülés közben elgázoltak egy gyalogost, rengeteg pénzt loptak

Több, mint 420 millió jen (877,4 millió forint) értékű készpénzzel teli bőröndöket raboltak el Tokió forgalmas központjában az utcán. A menekülés közben elgázoltak egy gyalogost, a japán rendőrség közlése szerint.

Elgázoltak egy gyalogost menekülés közben

Képünk illusztráció: unsplash

Elgázoltak egy gyalogost a milliós rablás kellős közepén

A bűnözők paprikasprayt használtak, hogy megszerezzék a pénzzel teli poggyászokat, az egyik pályaudvar közelében, kedvelt turista környéken. Egy öt fős kínai és japán állampolgárságú család az érintett áldozat és éppen egy járműben próbálták berakni a nagy mennyiségű pénzzel teli bőröndöket.

20 és 40 év közöttiek az áldozatok. A Tokió központjában történt rablás csütörtök este fél tízkor történt, Taito kerületben, Okacsimacsi állomás közelében. Egy 50 év körüli gyalogost éppen abban a pillanatban gázoltak el, amikor a gyanúsítottak elhagyták a helyszínt. A hatóságok közlése szerint a gyalogos könnyebb sérüléseket szerzett - írja a feol.hu.

Az egyik tévécsatornának elmondták az áldozatok, hogy a rengeteg készpénzt pénzváltóknak szánták. A portál szerint történt egy másik hasonló eset is, ahol egy férfit szintén paprikaspray-vel támadtak meg a tokiói Haneda repülőtér parkolójában, de végül nem loptak semmit tőle, pedig volt nála 390 millió forintnak megfelelő értékű jen. Az esetek között összefüggés lehet, amelynek vizsgálata elkezdődött.