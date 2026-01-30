Dudás MikiVoith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Martina, Gerda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Menekülés közben elgázoltak egy gyalogost, rengeteg pénzt loptak

gázolás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 11:48
csoportos rablásrendőrség
Nem ez az első ilyen eset. A menekülők elgázoltak egy gyalogost, így sokkal súlyosabb bűncselekmény történt, mint elsőre tervezték.

Több, mint 420 millió jen (877,4 millió forint) értékű készpénzzel teli bőröndöket raboltak el Tokió forgalmas központjában az utcán. A menekülés közben elgázoltak egy gyalogost, a japán rendőrség közlése szerint.

elgázoltak
Elgázoltak egy gyalogost menekülés közben
Képünk illusztráció: unsplash

Elgázoltak egy gyalogost a milliós rablás kellős közepén

A bűnözők paprikasprayt használtak, hogy megszerezzék a pénzzel teli poggyászokat, az egyik pályaudvar közelében, kedvelt turista környéken. Egy öt fős kínai és japán állampolgárságú család az érintett áldozat és éppen egy járműben próbálták berakni a nagy mennyiségű pénzzel teli bőröndöket. 

20 és 40 év közöttiek az áldozatok. A Tokió központjában történt rablás csütörtök este fél tízkor történt, Taito kerületben, Okacsimacsi állomás közelében. Egy 50 év körüli gyalogost éppen abban a pillanatban gázoltak el, amikor a gyanúsítottak elhagyták a helyszínt. A hatóságok közlése szerint a gyalogos könnyebb sérüléseket szerzett - írja a feol.hu.

Az egyik tévécsatornának elmondták az áldozatok, hogy a rengeteg készpénzt pénzváltóknak szánták. A portál szerint történt egy másik hasonló eset is, ahol egy férfit szintén paprikaspray-vel támadtak meg a tokiói Haneda repülőtér parkolójában, de végül nem loptak semmit tőle, pedig volt nála 390 millió forintnak megfelelő értékű jen. Az esetek között összefüggés lehet, amelynek vizsgálata elkezdődött.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu