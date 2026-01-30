Menekülés közben elgázoltak egy gyalogost, rengeteg pénzt loptak

Több, mint 420 millió jen (877,4 millió forint) értékű készpénzzel teli bőröndöket raboltak el Tokió forgalmas központjában az utcán. A menekülés közben elgázoltak egy gyalogost, a japán rendőrség közlése szerint.
A bűnözők paprikasprayt használtak, hogy megszerezzék a pénzzel teli poggyászokat, az egyik pályaudvar közelében, kedvelt turista környéken. Egy öt fős kínai és japán állampolgárságú család az érintett áldozat és éppen egy járműben próbálták berakni a nagy mennyiségű pénzzel teli bőröndöket.
20 és 40 év közöttiek az áldozatok. A Tokió központjában történt rablás csütörtök este fél tízkor történt, Taito kerületben, Okacsimacsi állomás közelében. Egy 50 év körüli gyalogost éppen abban a pillanatban gázoltak el, amikor a gyanúsítottak elhagyták a helyszínt. A hatóságok közlése szerint a gyalogos könnyebb sérüléseket szerzett - írja a feol.hu.
Az egyik tévécsatornának elmondták az áldozatok, hogy a rengeteg készpénzt pénzváltóknak szánták. A portál szerint történt egy másik hasonló eset is, ahol egy férfit szintén paprikaspray-vel támadtak meg a tokiói Haneda repülőtér parkolójában, de végül nem loptak semmit tőle, pedig volt nála 390 millió forintnak megfelelő értékű jen. Az esetek között összefüggés lehet, amelynek vizsgálata elkezdődött.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.