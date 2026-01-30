Rohantak a mentők: 15 utasával hajtott árokba egy busz

15 utasával együtt hajtott árokba egy busz Orosházánál péntek hajnalban.
A baleset helyszínére – a 4404-es út 33-as kilométeréhez – több hatósági egység is érkezett. A helyszínre mentők, valamint az orosházi hivatásos tűzoltó-parancsnokság két gépjárműfecskendője és a pályaszer is kivonult.
Az utazók közül többen könnyebb sérüléseket szenvedtek, de azokhoz az utasokhoz, akik el tudták hagyni a helyszínt, egy helyközi busz érkezett. A helyszínelés ideje alatt a forgalom csak félpályán halad - írja a BEOL.
