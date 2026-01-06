Szörnyű tragédia: halálra gázolta egy furgon a fiatal egyetemistát

Bíróság elé állt az a férfi, akit azzal vádolnak, hogy halálra gázolt egy egyetemistát, miután furgonjával gyalogosok közé hajtott London belvárosában.
A tragédia áldozata a 20 éves Aalia Mahomed volt, akit családja „ragyogó, kedves és gyönyörű léleknek” nevezett. A fiatal nő a helyszínen életét vesztette a Strand sugárúton 2025. március 18-án. Aalia Mahomed a King’s College London hallgatója volt, másodévesként fizika és filozófia szakon tanult az egyetem hivatalos tájékoztatása szerint.
Az ügy vádlottja, a 27 éves Christopher Jackson hétfőn jelent meg a Westminsteri Bíróságon. A férfit halált okozó veszélyes vezetés, valamint két rendbeli súlyos sérülést okozó veszélyes vezetés miatt vádolják. Jackson megerősítette személyazonosságát a tárgyaláson, de vallomást egyelőre nem kellett tennie.
Az ügyészség szerint a baleset kedden, délelőtt 11 óra 41 perckor történt a King’s College London közelében. A furgon előbb egy fémkapunak ütközött, amely kiszakadt a zsanérjaiból, majd annak sodródva eltalálta azt a padot, amelyen Aalia Mahomed ült.
A mentők azonnal a helyszínre siettek, ám minden erőfeszítésük ellenére a fiatal nőt a helyszínen halottnak nyilvánították. A balesetben egy 27 éves nő és egy 23 éves férfi is megsérült, őket kórházba szállították.
Aalia családja közleményben búcsúzott tőle:
„Aalia ragyogó, kedves és gyönyörű lélek volt, aki örömet és nevetést hozott mindenkinek. Ő volt a mi napsugarunk, és családja és barátai számára pótolhatatlan veszteséget jelent. Fénye örökké velünk marad, mosolya pedig erőt ad, hogy átvészeljük ezt a nehéz időszakot.”
Christopher Jacksont óvadék ellenében, feltételekkel szabadlábra helyezték. Következő bírósági meghallgatása február 2-án lesz a londoni Old Bailey bíróságon, írja Mirror.
