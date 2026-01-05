Tommy Lee Jones lánya botrányt botrányra halmozott a halála előtt

Megrázó hírről számolt be az amerikai sajtó újév napján: holtan találták Tommy Lee Jones lányát, Victoriát egy kaliforniai szállodában. A helyszínre hajnali 3 óra után érkeztek ki a mentők és a rendőrök, akik a fiatal nőt már nem tudták megmenteni, a halál beálltát a helyszínen megállapították. A San Franciscó-i rendőrség szóvivője szerint a segélyhívás „3-as kódú túladagolás, elszíneződés” megjelöléssel érkezett, ami súlyos állapotra utalt. A halottkém azonnal megkezdte a vizsgálatot, a hivatalos halál oka egyelőre nem nyilvános, az eljárás jelenleg is folyamatban van.

Tommy Lee Jones 2025-ben is többször megmentette lányát a balhéi után (Fotó: AFP)

Tommy Lee Jones lánya többször is rendőrkézre került

Tommy Lee Jones lánya, Victoria Jones neve az elmúlt években többször is felbukkant a rendőrségi hírekben. 2025 áprilisában Napa megyében letartóztatták egy rendfenntartó tiszt akadályozása, kábítószer-használat, valamint kábítószer birtoklása miatt - ezekben az ügyekben ártatlannak vallotta magát. Két hónappal később családon belüli erőszak és idősek bántalmazásának gyanúja miatt vették őrizetbe, szintén ártatlanságát hangoztatva.

Jogi problémái nem voltak újkeletűk: már 2011-ben letartóztatták Texasban kisebb értékű lopás miatt, bár az akkori vádakat később ejtették. A New York Post egy, a nővel korábban kapcsolatba kerülő rendőrtisztet idézett, aki szerint Victoria hosszú ideje kábítószer-használati problémákkal küzdött, és többször is bódult állapotban intézkedtek vele szemben. A tiszt úgy vélte, hogy Victoria valószínűleg fentanillal szennyezett szer túladagolásában vesztette életét.

Victoria Jones színészi karrierje helyett inkább botrányai miatt volt ismert (Fotó: Janet Gough)

A tragédia utóhatása

Victoria Jones halála különösen megrázó, mivel mindössze hat hónappal a halála előtt még nyilvános rendőrségi fotó is készült róla egy letartóztatást követően. A fiatal nő személyes életéről és karrierjéről kevés nyilvános információ maradt: bár színészként is ismert volt, a média figyelme az utóbbi években inkább botrányai és jogi ügyei felé fordult.

Tommy Lee Jones egyelőre nem nyilatkozott lánya halálával kapcsolatban, csak egy családi közleményt tettek közzé, ám a közösségi média oldalain rajongói és kollégái sorra fejezték ki együttérzésüket. A tragédia teljes mértékben megrázta a családját.