Tragédia Dabasnál: halálos baleset történt az 5-ös főúton

Halálos baleset történt az 5-ös főúton Dabas térségében pénteken kora reggel.
A katasztrófavédelem azt közölte, hogy árokba hajtott egy személygépkocsi az 5-ös főúton, Dabas térségében a 44-es kilométerszelvénynél.
A dabasi hivatásos tűzoltók egy embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki az autójából, az útszakaszt lezárták.
A baleset következtében egy fiatal férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentősök újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette - közölte az MTI-vel Sebő Katalin, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.
