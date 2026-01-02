SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Tragédia Dabasnál: halálos baleset történt az 5-ös főúton

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 02. 10:23
MTIhalálos
Dabas közelében életét vesztette egy utas, akit a halálos baleset helyszínén próbáltak újraéleszteni.
CJA
A szerző cikkei

 Halálos baleset történt az 5-ös főúton Dabas térségében pénteken kora reggel.

Halálos baleset történt Dabas közelében
Halálos baleset történt Dabas közelében   
Fotó: Pexels (illusztráció)

Egy áldozata van a halálos balesetnek 

A katasztrófavédelem azt közölte, hogy árokba hajtott egy személygépkocsi az 5-ös főúton, Dabas térségében a 44-es kilométerszelvénynél. 

A dabasi hivatásos tűzoltók egy embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki az autójából, az útszakaszt lezárták.

A baleset következtében egy fiatal férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentősök újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette - közölte az MTI-vel Sebő Katalin, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
