Látta valaki? Nagy erőkkel keresik a rendőrök a 32 éves Beatrixot

Fogolyszökés miatt büntetőeljárást indított a Dabasi Rendőrkapitányság P. Beatrix ellen. A nő kivonta magát a kényszerintézkedés alól, a rendőrség már keresi őt.
Nagy erőkkel keresi a rendőrség P. Beatrixot. A 32 éves nő 2026. január 29-én a bűnügyi felügyelet tartalma alatt elhagyta a számára a Pest Központi Kerületi Bíróság 10.B.20.142/2022/427-I. számú végzésében meghatározott táborfalvai ingatlant, így akarta kivonni magát az ellene indított büntetőeljárás alól - írja a police.hu.
Tartózkodási helye azóta is ismeretlen és nem vezettek eredményre a keresésére tett intézkedések sem.
Ide kattintva lehet megtekinteni egy képet a szökésben lévő nőről – amíg a rendőrség valamilyen oknál fogva le nem veszi.
A hatóság ezek után elrendelte a körözését. A Dabasi Rendőrkapitányság arra kérik az embereket, hogy aki látta vagy bármilyen lényeges információval rendelkezik a nő tartózkodását illetően, hívják a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-96 számon, tegyenek bejelentést a tanúk zöldszámán 06-80-555-111 vagy a 112-es segélyhívón.
