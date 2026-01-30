Dudás MikiVoith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Látta valaki? Nagy erőkkel keresik a rendőrök a 32 éves Beatrixot

2026. január 30.
Az állampolgárok segítségét kérik a rendőrök.

Fogolyszökés miatt büntetőeljárást indított a Dabasi Rendőrkapitányság P. Beatrix ellen. A nő kivonta magát a kényszerintézkedés alól, a rendőrség már keresi őt.

Büntetőeljárást indítottak P. Beatrix ellen
Képünk illusztráció: unsplash

Büntetőeljárás indult P. Beatrix ellen

Nagy erőkkel keresi a rendőrség P. Beatrixot. A 32 éves nő 2026. január 29-én a bűnügyi felügyelet tartalma alatt elhagyta a számára a Pest Központi Kerületi Bíróság 10.B.20.142/2022/427-I. számú végzésében meghatározott táborfalvai ingatlant, így akarta kivonni magát az ellene indított büntetőeljárás alól - írja a police.hu.

Tartózkodási helye azóta is ismeretlen és nem vezettek eredményre a keresésére tett intézkedések sem.

Ide kattintva lehet megtekinteni egy képet a szökésben lévő nőről – amíg a rendőrség valamilyen oknál fogva le nem veszi.

A hatóság ezek után elrendelte a körözését. A Dabasi Rendőrkapitányság arra kérik az embereket, hogy aki látta vagy bármilyen lényeges információval rendelkezik a nő tartózkodását illetően, hívják a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-96 számon, tegyenek bejelentést a tanúk zöldszámán 06-80-555-111 vagy a 112-es segélyhívón.

 

 

