Két körözöttet egy csapásra! A fiatal betörő elfogásakor kiderült, hogy apját is körözik

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 15:55
Apja és fia együtt mentek börtönbe. A betörő fiatal elfogásánál derült ki, hogy apját is körözik be nem fizetett pénzbírság miatt.

Betört, majd kétszer visszatért a hívatlan látogató – közölte a Police.hu. A pásztói rendőrök elfogták egy 21 éves betörőt, aki vagyon elleni bűncselekményeket követett el Kállón.

Fotó: Gé / MW

Elfogták a betörőt, majd apjára is lecsaptak

A büntetett előéletű fiatal már többször betört egy idős házaspár lakatlan lakóházába és melléképületébe. Azzal azonban nem számolt, hogy a hely biztonsági kamerákkal van felszerelve.

Mindig ablakot tört vagy ajtót feszített a bejutáshoz és könnyen eladható értékekre – elsősorban szerszámgépekre, kéziszerszámokra – vadászott.

Harmadszorra (mikor már minden nagyobb értéket elvitt) megelégedett parfümmel, cipővel, némi élelmiszerrel és egy légpuskával is.

Az ellopott tárgyakat mélyen áron alul szinte azonnal eladta ismerőseinek.

A férfi látogatásai során kisebb vagyon rongálási kárt okozott. Összesen 900 ezer lopási és 80 ezer rongálási kárt okozott.

A Pásztói Rendőrkapitányság nyomozói azonosították, de ismert tartózkodási helyein nem találtak, így elfogatóparancsot bocsátottak ki ellene. Január 28-án édesapja lakásán fogták el a 21 éves fiatalembert, előállították a kapitányságra, folytatólagosan elkövetett lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt.

Az elvitt tárgyak jelentős része visszakerült a tulajdonoshoz.

A sors fintora, hogy a fiatal elfogásakor 40 éves apját is igazoltatták, aki ellen szintén körözést adtak ki, mert nem fizetett be egy pénzbírságot, majd nem vonult be az átváltoztatott börtönbüntetés letöltésére, így a rendőrök büntetés-végrehajtási intézetbe szállították.

 

 

