Döbbenetes: Bosszúvágyból gyújtotta fel az exe kocsiját egy 24 éves nő

A helyi lakosok döbbenten nézték azt a jelenetet december 30-án, amikor a hajnali órákban bosszúvágyból felgyújtott egy autót a 24 éves fiatal nő, ezzel hatalmas kárt okozva a szomszédosan parkoló autók tulajdonosainak is. A II. kerületben történt incidens helyszínére, azonnal kiérkeztek az értesített rendőrök.
A rendőrségi jelentések szerint a budapesti nő hajnali órákban tért be egy benzinkútra, majd egy 10 literes műanyag kannába kért benzint. Onnan gyalog indult tovább az exe autójáig, ahol lelocsolta a járművet, majd felgyújtotta.
A nő mire felfogta tettének következményét, már késő volt: nem hívott segítséget, és elmenekült. Az autóról a tűz tovább terjedt az előtte parkoló Audira is, ami szintén a lángok martalékává vált
- nyilatkozták a rendőrök.
A tüzet végül a helyi tűzoltóság oltotta el. A nő ezzel a tettével, több mint 11 millió forintnyi kárt okozott.
A helyszínelési munkálatok alatt a kukából talált műanyag kanna címkéje, nyomra vezette a rendőröket így hamar összeállt a történet, hogy hol vásárolták a benzint.
Végül a 24 éves nőt még aznap elfogták. A II. kerületi rendőrkapitányság rongálás bűntettének gyanúja miatt indított eljárást, majd a gyanúsítotti kihallgatást követően a nőt őrizetbe vették és indítványozták előzetes letartóztatását - írja a Maszol.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.