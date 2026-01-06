Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Döbbenetes: Bosszúvágyból gyújtotta fel az exe kocsiját egy 24 éves nő

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 17:20
A budapesti nő a hajnali órákban tért be egy benzinkútra egy műanyag kannával. Majd bosszúvágyból felgyújtotta volt párja autóját.
Amy Mans
A helyi lakosok döbbenten nézték azt a jelenetet december 30-án, amikor a hajnali órákban bosszúvágyból felgyújtott egy autót a 24 éves fiatal nő, ezzel hatalmas kárt okozva a szomszédosan parkoló autók tulajdonosainak is. A II. kerületben történt incidens helyszínére, azonnal kiérkeztek az értesített rendőrök

alt=A 24 éves fiatal nő bosszúvágyból gyújtotta fel az exe autóját
A 24 éves fiatal nő bosszúvágyból gyújtotta fel az exe autóját / Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Bosszúvágyból hatalmas kárt okozott másoknak is a fiatal nő

A rendőrségi jelentések szerint a budapesti nő hajnali órákban tért be egy benzinkútra, majd egy 10 literes műanyag kannába kért benzint. Onnan gyalog indult tovább az exe autójáig, ahol lelocsolta a járművet, majd felgyújtotta.

A nő mire felfogta tettének következményét, már késő volt: nem hívott segítséget, és elmenekült. Az autóról a tűz tovább terjedt az előtte parkoló Audira is, ami szintén a lángok martalékává vált

- nyilatkozták a rendőrök.

A tüzet végül a helyi tűzoltóság oltotta el. A nő ezzel a tettével, több mint 11 millió forintnyi kárt okozott.

A helyszínelési munkálatok alatt a kukából talált műanyag kanna címkéje, nyomra vezette a rendőröket így hamar összeállt a történet, hogy hol vásárolták a benzint. 

Végül a 24 éves nőt még aznap elfogták. A II. kerületi rendőrkapitányság rongálás bűntettének gyanúja miatt indított eljárást, majd a gyanúsítotti kihallgatást követően a nőt őrizetbe vették és indítványozták előzetes letartóztatását - írja a Maszol.

 

