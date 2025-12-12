Hősként ünnepelték, hamarosan azonban kiderült a szörnyű igazság

Habár eleinte hősként kezeltek egy 70 éves férfit, később kiderült: gyilkos volt. Történt ugyanis, hogy az Amerikai Egyesült Államokban, New Jersey-ben, egy lakástűzben életét vesztette egy 82 éves asszony, ami miatt William Ahle ellen többek között gyilkosság, betörés és gyújtogatás miatt vádat emeltek. A sors fintora, hogy eleinte Ahlét még hősként ünnepelték, amiért a tűzoltókkal és a rendőrökkel együtt próbálta megmenteni a szomszédját, később azonban bebizonyosodott, hogy épp ő okozta a tüzet.

Hősként ünnepelték, amiért próbálta menekíteni a szomszédját: később kiderült, ő maga gyújtotta a lángokat Fotó: Unsplash

Hősként ünnepelték, pedig ő volt a gyilkos

Látta a lángokat és bement. Úgy tűnik, kinyitotta a hálószoba ajtaját, és a lángok kitörtek, ő pedig hátraesett, és valószínűleg így szerezte az égési sérüléseit. Örülök, hogy megpróbálta, mindent megtett. El sem tudom képzelni, ki más tett volna így

– közölte közvetlenül a tűz után Ahle fia, Matthew, aki szintén nem tudott arról, mit is művelt az apja valójában. Később azonban a nyomozók megállapították, hogy a tűz szándékos cselekmény volt, az elhunyt idős nő, Virginia Cranwell halála pedig tragikus balesetből ezáltal gyilkossággá lett átminősítve. Ráadásul minden bizonyíték Ahle felé mutatott, így a feltételezett hős pillanatok alatt vádlottá vált.

A nyomozók nem árulták el, miért kezdtek Ahlére gyanakodni, és indítékot sem közöltek. Azt sem tudni jelenleg, milyen bizonyíték alapján jutottak erre a következtetésre. A szomszédok azonban így is mélyen ledöbbentek a hír hallatán:

Mindenki ismeri őt, és soha senki nem mondott róla egy rossz szót sem

– nyilatkozta egy szomszéd, míg egy másik így fogalmazott:

A tűz óta mindannyian azt gondoltuk, hogy hős. Sajnálom a családot, tényleg, mert nagyon kedvelem őket

– idézi egy helyi véleményét a CrimeOnline.