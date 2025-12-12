Egy hatfős család mindene odaveszett a tűzben – az apa szerint egy csoda mentette meg az életüket

Egy floridai, hatfős család mindene odaveszett, miután december 2-án hajnalban tűz ütött ki a házuk garázsában. Mina Raky, a felesége és négy gyermekük – Lily, Emmanuel, Miarose és Liana –, a csodával határos módon jutottak ki élve a lángok közül.

A család mindenét elveszített a tűzben Fotó: GoFundMe

Valóságos csoda, hogy a család túlélte: pillanatok alatt elemésztett a tűz mindent

Mina aznap éjjel hosszú tanulást követően aludt el, de szokásával ellentétben nem vette fel a zajszűrős fejhallgatóját: ennek hála hallotta meg a kinti pukkanásokat, hajnali 5 óra körül.

Ez volt az első csoda

– mondta el a férfi a People magazinnak.

Mina, ahogy ezután a garázsba sietett, nem betörőt talált, mint az eleinte gondolta, hanem a töltés alatt álló Tesláját, amelyből sűrű füst gomolygott. A férfi hiába próbálta kitolni az autót, a felesége kocsija elállta az utat, ezért inkább rohant, hogy felébressze a családját.

Három gyermek sikeresen kijutott, ám az emeleten alvó 18 éves Lily nem. Ő a füstjelző hangjára ébredt fel, és először az egyik testvérét kereste, nem sejtve, hogy Emmanuel már kimenekült. A lépcső akkor már lángokban állt. Mina a kertbe szaladt, és az ablaka alól kiabált a lányának. Lily végül ki tudta nyitni az ablakot, ezen keresztül ugrott. A mentők oxigént adtak neki, majd még aznap kiengedték a kórházból. A család kutyája is ellátásra szorult, de már jól van.

A sanfordi tűzoltóság jelentése szerint a tűz „a garázsban lévő Tesla töltőállomás környékéről indult”. A vizsgálat még tart, de a jelentés szerint nincs nyoma szándékos gyújtogatásnak.

A család jelenleg ideiglenes szálláson él, miközben a közösség támogatása tartja bennük a lelket.

A szeretet körülvesz minket. A gyülekezetünk, az iskolarendszer, mindenki segít

– mondta el Mina, mialatt a lánya, Lily, egy GoFundMe-oldalt indított.

Percek leforgása alatt vesztettünk el mindent, ruhát, bútorokat, emlékeket, és az otthon biztonságérzetét

– írta, hozzátéve, a beérkező adományokból szeretnék újra felépíteni az életüket.

Ruhákat vennénk, és igyekszünk valamit a karácsonyfa alatt tenni a gyerekeknek

– tette hozzá Raky, aki szerint hatalmas traumát okozott nekik az, hogy mindenük odaveszett, ennek ellenére hálát is érez, amiért sikerült túlélniük a történteket.