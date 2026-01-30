Riadalom: több magyar iskolában is bombariadó van, mi történt?

A haon.hu írja, hogy az információik szerint bombariadó van több hajdú-bihari iskolában is, állítólag Hajdúdorogon és Debrecenben is több iskola érintett lehet. A lap a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-Főkapitányságnál érdeklődött a részletek miatt, de egyelőre nem adtak tájékoztatást – úgy tudni, hogy a Szent József Általános Iskola előtt rendőrök és mentők jelentek meg, a diákokat hazaküldték.