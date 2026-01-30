Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Buszmegállóban bukott le a tolvaj Kőteleken, lopott szajréval várta a járatot

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 10:17
A rendőrök már ismerték a férfit. A frissen lopott tárgyakat el sem rejtette.

Egy kőteleki betörőt fogtak el a rendőrök, aki frissen lopott tárgyaival álldogált egy helyi buszmegállóban.

Lopott tárgyakkal fogták el a betörőt
Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Lopott tárgyakkal fogtak el egy kőteleki férfit 

A Tiszasülyi Rendőrőrs munkatársai egy általuk már igencsak jól ismert férfit igazoltattak egy buszmegállóban január 27-én. A férfi el sem rejtette a csaptelepekkel, vezetékekkel és egyéb tárgyakkal teli vödrét, miközben a Szolnokra tartó járatot várta.

Kiderült, hogy egy lakatlan házból emelte el a holmikat, majd további két ingatlanba is betört, ahol több százezer forint értékű kárt okozott a sértetteknek. A police.hu információi szerint a 30 éves férfit előállították, majd kihallgatták háromrendbeli lopás miatt a rendőrkapitányságon, ezután őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

 

