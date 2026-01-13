Megbénult az M1-es, oldalára borult egy autó Hegyeshalomnál

Fidesz-kongresszusHavazásTisza-AdóGolden Globe 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 09:31
Hegyeshalomtűzoltókbaleset
Egy sávon halad a forgalom a főváros felé vezető irányban.
Oldalára borult egy gépkocsi az M1-es autópálya 168-as kilométerszelvényénél, Hegyeshalom térségében, a Budapest felé vezető oldalon. A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt a jármű három utasa saját erejéből ki tudott szállni. Az egység áramtalanította a bajba került autót. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, valamint a lébényi hivatásos tűzoltók is a helyszínre tartanak. Az érintett pályaszakaszon egy sávon halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem

