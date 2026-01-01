„Majdnem halálra vertek” – állítja az ápolónő, akit egy kórházi beteg támadott meg

Megrázó támadás történt egy liverpooli közösségi kórházban, ahol egy ápolónő állítása szerint majdnem halálra verték munka közben. A Newton Community Hospitalben kedden, nem sokkal dél után történt incidens során összesen hat ember sérült meg.

Saját betege támadt az ápolónőre

Fotó: Studio Romantic / Shutterstock

Az ápolónő menekülni kényszerült

A rendőrség közlése szerint egy férfi időpontot szeretett volna kérni, ám miután ezt elutasították és távozásra kérték, egyre agresszívebbé vált. Megrongált egy pultot, majd több dolgozóra rátámadt a kórház területén.

Az egyik áldozat, Meg Lynch ápolónő elmondta: éppen egy italért állt meg egy automatánál, amikor hátulról támadtak rá, és több ütést kapott a fejére egy fémrúddal. A nőnek menekülnie kellett, elbújt, és csak így tudta megmenteni az életét. Később kórházba szállították, ahol összevarrták a fejsebét, de a CT- és röntgenvizsgálatok szerencsére nem mutattak súlyos belső sérülést, értesült a Mirror.

Az ápolónő közösségi oldalán azt írta:

„Hihetetlenül szerencsés vagyok, hogy életben maradtam. Ha nem futok el időben, most nem lennék itt.”

A Merseyside-i rendőrség megerősítette, hogy hat sérültet kellett ellátni, fejsérülésekkel, kéz- és kartáji zúzódásokkal. Mindannyian stabil állapotban vannak. A feltételezett elkövetőt, egy 20 éves férfit, őrizetbe vették és a Mentális Egészségügyi Törvény alapján elszállították. A nyomozás továbbra is folyamatban van.