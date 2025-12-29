"Hatévesen 20 százalék esélyt adtak a túlélésre"

Alaposan próbára tette az élet azt a fiatal édesanyát, aki azt sem tudhatta pontosan, hogy az általános iskolás kort megéri-e, tiniként pedig közölték vele az orvosok: a terhesség valószínűleg vágyálom marad számára, nem több. Ehhez képest számtalan csodát tudhat maga mögött. Legyőzte a rákot, majd pedig életet adott egy babának is. Egy túlélés hihetetlen története.

20 százalék esélye volt a túlélésre: végül nem csak legyőzte a gyilkos kórt, de életet adhatott csodababájának is (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Alig volt esélye a túlélésre: végül egy újabb csoda is megadatott neki

A Kentben élő, brit Demie Risby mindössze hatéves volt, amikor az orvosok rájöttek: a rák egy igen kegyetlen formája, neuroblastoma támadta meg a gyermek szervezetét, ami a szimpatikus idegrendszer rosszindulatú daganata. A szülőket sokkolta a hír, amikor kiderült: lányuk túlélési esélye mindössze 20 százalékos. Ennek ellenére a kis Demie igazi harcosnak bizonyult, így egy életmentő műtét, valamint kemoterápia és sugárkezelések sora után gyógyultnak tekinthették.

Sajnos azonban az orvosok meg voltak róla győződve, hogy a rák és a kezelések következtében a kislányból soha nem lehet édesanya, ha felnő.

Ellenszegültem minden jóslatnak, fizikálisan túlteljesítettem mindenen, amit az orvosok elvártak tőlem, és 2023-ban, miután az egész tinikorom azzal telt, hogy azt mondták, a teherbe esésem valószínűtlen, megszületett a lányom – egy kis csoda, akiről senki sem hitte el, hogy lehetséges lenne

– magyarázta a ma már 28 éves édesanya a The Sun oldalának, milyen szerencsésnek érezheti magát, hogy kétszer is ellenszegült a sorsnak, és elérte azt, amiben szinte senki sem hitt vagy reménykedett: egyszer, amikor legyőzte a rákot, egyszer pedig amikor végre átölelhette gyermekét, a kis Aurorát.

Demie életében egyébként olyan meghatározó volt a rákkal vívott harc, és az akkor kórházban töltött idő, hogy már 11 éves korára biztosan tudta: ha felnő, ő maga is ápolónő szeretne lenni és gyerekekkel foglalkozni. Így is tett végül.

Demie most a lehető legtöbb emberrel szeretné megismertetni a történetét. Úgy érzi, ezzel reményt adhat másoknak, megmutatva: ha neki kétszer is sikerült a lehetetlen, akkor másnak is sikerülhet!