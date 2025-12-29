"Hatévesen 20 százalék esélyt adtak a túlélésre"

Alaposan próbára tette az élet azt a fiatal édesanyát, aki azt sem tudhatta pontosan, hogy az általános iskolás kort megéri-e, tiniként pedig közölték vele az orvosok: a terhesség valószínűleg vágyálom marad számára, nem több. Ehhez képest számtalan csodát tudhat maga mögött. Legyőzte a rákot, majd pedig életet adott egy babának is. Egy túlélés hihetetlen története.
A Kentben élő, brit Demie Risby mindössze hatéves volt, amikor az orvosok rájöttek: a rák egy igen kegyetlen formája, neuroblastoma támadta meg a gyermek szervezetét, ami a szimpatikus idegrendszer rosszindulatú daganata. A szülőket sokkolta a hír, amikor kiderült: lányuk túlélési esélye mindössze 20 százalékos. Ennek ellenére a kis Demie igazi harcosnak bizonyult, így egy életmentő műtét, valamint kemoterápia és sugárkezelések sora után gyógyultnak tekinthették.
Sajnos azonban az orvosok meg voltak róla győződve, hogy a rák és a kezelések következtében a kislányból soha nem lehet édesanya, ha felnő.
Ellenszegültem minden jóslatnak, fizikálisan túlteljesítettem mindenen, amit az orvosok elvártak tőlem, és 2023-ban, miután az egész tinikorom azzal telt, hogy azt mondták, a teherbe esésem valószínűtlen, megszületett a lányom – egy kis csoda, akiről senki sem hitte el, hogy lehetséges lenne
– magyarázta a ma már 28 éves édesanya a The Sun oldalának, milyen szerencsésnek érezheti magát, hogy kétszer is ellenszegült a sorsnak, és elérte azt, amiben szinte senki sem hitt vagy reménykedett: egyszer, amikor legyőzte a rákot, egyszer pedig amikor végre átölelhette gyermekét, a kis Aurorát.
Demie életében egyébként olyan meghatározó volt a rákkal vívott harc, és az akkor kórházban töltött idő, hogy már 11 éves korára biztosan tudta: ha felnő, ő maga is ápolónő szeretne lenni és gyerekekkel foglalkozni. Így is tett végül.
Demie most a lehető legtöbb emberrel szeretné megismertetni a történetét. Úgy érzi, ezzel reményt adhat másoknak, megmutatva: ha neki kétszer is sikerült a lehetetlen, akkor másnak is sikerülhet!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.