"Végre igazságot szolgáltattak!" - Megszólalt a férfi, aki közel 40 évig ült ártatlanul a börtönben

Ártatlanul ült börtönben egy férfi közel 4 évtizedig, egy olyan gyilkosság miatt, amit el sem követett. Nemrég azonban a modern technológiának köszönhetően olyan bizonyítékok kerültek elő, amelyek tisztázták a hamisan megvádolt férfi nevét.
Egy férfi 38 évet töltött börtönben egy olyan gyilkosság miatt, amelyet valójában nem ő követett el. Diane Sidall, egy 21 éves fiatal nő 1986 augusztusában, a kora hajnali órákban sétált Birkenhead utcáin, amikor erőszak áldozata lett, majd meggyilkolták. Egy évvel később a rendőrség Peter Sullivant vádolta meg a bűntény elkövetésével, majd legkevesebb 16 év börtönre ítélték. Sullivan ekkor alig múlt 30 éves.
A férfi a kezdetektől fogva hangoztatta az ártatlanságát, és ügyvédjével, Sarah Myatt-tel több mint húsz évig küzdött az igazságért. Bár sokan feladták volna ennyi év elzártság után, ők kitartottak, mígnem a tudomány fejlődése új bizonyítékot hozott a felszínre: a helyszínen talált DNS egy teljesen ismeretlen férfitól származott, nem Sullivantől. Ez döntötte meg a vádlott elleni ügyet, és 2025 májusában bejelentették, hogy szabadon engedik.
Sullivan nemrég a BBC-nek mesélte el, milyen volt meghallani a hírt, amelyre közel négy évtizede várt. A férfi a HMP Wakefield börtönből videókapcsolaton keresztül követte a fellebbezés eredményét, majd az ítéletet hallva a próbaidős tisztje elsírta magát.
Aztán rám nézett és azt mondta: ‘Peter, hazamész.’
- mondta el Sullivan, aki abban a pillanatban maga is elsírta magát, és csak annyit tudott mondani:
Igen, végre igazságot szolgáltattak.
A kocsiból kinézve – amikor végre elhagyhatta a börtönt –, a férfit szinte sokkolta, mennyire megváltozott a világ:
Néztem az autókat, és soha életemben nem láttam ennyiféle járművet. Ijesztő volt, minden annyira más lett.
Most, 68 évesen, Sullivan bocsánatkérést követel mindazoktól, akiknek a hibájából tönkretették az életét.
Nem tudok megbocsátani azért, amit tettek. Ez örökre velem marad
– mondta.
Addig nem lehet letenni ezt a terhet, amíg minden érintett el nem mondja, miért történt ez velem
- tette hozzá.
A férfi különösen fájdalmasnak tartja azt, hogy a szülei mindketten meghaltak, miközben ő rácsok mögött ült. Az édesanyja temetésére 2013-ban állítása szerint még csak el sem engedték, mert ugyanabban a temetőben helyezték örök nyugalomra, mint az áldozatot, Sidallt.
A Merseyside-i rendőrség közleményben reagált: sajnálatukat fejezték ki a „súlyos igazságtalanság” miatt, de hangsúlyozták, hogy a nyomozók a kor akkori szabályai szerint jártak el - írta az Unilad.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.