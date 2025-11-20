"Végre igazságot szolgáltattak!" - Megszólalt a férfi, aki közel 40 évig ült ártatlanul a börtönben

Ártatlanul ült börtönben egy férfi közel 4 évtizedig, egy olyan gyilkosság miatt, amit el sem követett. Nemrég azonban a modern technológiának köszönhetően olyan bizonyítékok kerültek elő, amelyek tisztázták a hamisan megvádolt férfi nevét.

Ártatlanul ült a börtönben - még az édesanyja temetésére sem mehetett el

Egy férfi 38 évet töltött börtönben egy olyan gyilkosság miatt, amelyet valójában nem ő követett el. Diane Sidall, egy 21 éves fiatal nő 1986 augusztusában, a kora hajnali órákban sétált Birkenhead utcáin, amikor erőszak áldozata lett, majd meggyilkolták. Egy évvel később a rendőrség Peter Sullivant vádolta meg a bűntény elkövetésével, majd legkevesebb 16 év börtönre ítélték. Sullivan ekkor alig múlt 30 éves.

A férfi a kezdetektől fogva hangoztatta az ártatlanságát, és ügyvédjével, Sarah Myatt-tel több mint húsz évig küzdött az igazságért. Bár sokan feladták volna ennyi év elzártság után, ők kitartottak, mígnem a tudomány fejlődése új bizonyítékot hozott a felszínre: a helyszínen talált DNS egy teljesen ismeretlen férfitól származott, nem Sullivantől. Ez döntötte meg a vádlott elleni ügyet, és 2025 májusában bejelentették, hogy szabadon engedik.

Sullivan nemrég a BBC-nek mesélte el, milyen volt meghallani a hírt, amelyre közel négy évtizede várt. A férfi a HMP Wakefield börtönből videókapcsolaton keresztül követte a fellebbezés eredményét, majd az ítéletet hallva a próbaidős tisztje elsírta magát.

Aztán rám nézett és azt mondta: ‘Peter, hazamész.’

- mondta el Sullivan, aki abban a pillanatban maga is elsírta magát, és csak annyit tudott mondani:

Igen, végre igazságot szolgáltattak.

A kocsiból kinézve – amikor végre elhagyhatta a börtönt –, a férfit szinte sokkolta, mennyire megváltozott a világ:

Néztem az autókat, és soha életemben nem láttam ennyiféle járművet. Ijesztő volt, minden annyira más lett.

Most, 68 évesen, Sullivan bocsánatkérést követel mindazoktól, akiknek a hibájából tönkretették az életét.

Nem tudok megbocsátani azért, amit tettek. Ez örökre velem marad

– mondta.

Addig nem lehet letenni ezt a terhet, amíg minden érintett el nem mondja, miért történt ez velem

- tette hozzá.