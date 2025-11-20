Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
"Végre igazságot szolgáltattak!" - Megszólalt a férfi, aki közel 40 évig ült ártatlanul a börtönben

ártatlanság
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 22:00
börtönelítélt
A fejlődő tudomány új bizonyítékokkal állt elő egy elítélt ügyében. A férfi közel 4 évtizedig ártatlanul ült a börtönben.

Ártatlanul ült börtönben egy férfi közel 4 évtizedig, egy olyan gyilkosság miatt, amit el sem követett. Nemrég azonban a modern technológiának köszönhetően olyan bizonyítékok kerültek elő, amelyek tisztázták a hamisan megvádolt férfi nevét.

Peter Sullivan közel 40 évig ártatlanul ült börtönben
Ártatlanul ült a börtönben egy férfi közel 40 évig, egy olyan gyilkosság miatt, amit el sem követett  / Fotó: Pictrider /  Shutterstock 

Ártatlanul ült a börtönben - még az édesanyja temetésére sem mehetett el

Egy férfi 38 évet töltött börtönben egy olyan gyilkosság miatt, amelyet valójában nem ő követett el. Diane Sidall, egy 21 éves fiatal nő 1986 augusztusában, a kora hajnali órákban sétált Birkenhead utcáin, amikor erőszak áldozata lett, majd meggyilkolták. Egy évvel később a rendőrség Peter Sullivant vádolta meg a bűntény elkövetésével, majd legkevesebb 16 év börtönre ítélték. Sullivan ekkor alig múlt 30 éves. 

A férfi a kezdetektől fogva hangoztatta az ártatlanságát, és ügyvédjével, Sarah Myatt-tel több mint húsz évig küzdött az igazságért. Bár sokan feladták volna ennyi év elzártság után, ők kitartottak, mígnem a tudomány fejlődése új bizonyítékot hozott a felszínre: a helyszínen talált DNS egy teljesen ismeretlen férfitól származott, nem Sullivantől. Ez döntötte meg a vádlott elleni ügyet, és 2025 májusában bejelentették, hogy szabadon engedik.

Sullivan nemrég a BBC-nek mesélte el, milyen volt meghallani a hírt, amelyre közel négy évtizede várt. A férfi a HMP Wakefield börtönből videókapcsolaton keresztül követte a fellebbezés eredményét, majd az ítéletet hallva a próbaidős tisztje elsírta magát.

Aztán rám nézett és azt mondta: ‘Peter, hazamész.’ 

- mondta el Sullivan, aki abban a pillanatban maga is elsírta magát, és csak annyit tudott mondani: 

Igen, végre igazságot szolgáltattak.

A kocsiból kinézve – amikor végre elhagyhatta a börtönt –, a férfit szinte sokkolta, mennyire megváltozott a világ:

Néztem az autókat, és soha életemben nem láttam ennyiféle járművet. Ijesztő volt, minden annyira más lett.

Most, 68 évesen, Sullivan bocsánatkérést követel mindazoktól, akiknek a hibájából tönkretették az életét

Nem tudok megbocsátani azért, amit tettek. Ez örökre velem marad

– mondta. 

Addig nem lehet letenni ezt a terhet, amíg minden érintett el nem mondja, miért történt ez velem

- tette hozzá.

A férfi különösen fájdalmasnak tartja azt, hogy a szülei mindketten meghaltak, miközben ő rácsok mögött ült. Az édesanyja temetésére 2013-ban állítása szerint még csak el sem engedték, mert ugyanabban a temetőben helyezték örök nyugalomra, mint az áldozatot, Sidallt.

A Merseyside-i rendőrség közleményben reagált: sajnálatukat fejezték ki a „súlyos igazságtalanság” miatt, de hangsúlyozták, hogy a nyomozók a kor akkori szabályai szerint jártak el - írta az Unilad.

 

