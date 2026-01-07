Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Angyalföldi gyilkosság: sikeres volt a hajtóvadászat, elkapták a tettest

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 06:40
gyilkossághajtóvadászat
Szerda hajnal 1 körül sikerült elfogni a gyilkost.

A Police.hu írja, hogy január 7-én hajnal 1 óra körül sikerült elfogni a 33 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy megölt egy nőt Budapest XIII. kerületébena gyilkosságról a Bors is beszámolt.

2025.12.19.Ételosztás Csepelen
Elkapták a gyilkosság feltételezett elkövetőjét / Illusztráció: Gáll Regina / Bors

Január 6-án érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy egy XIII. kerületi lakásban élő nőt két napja nem érnek el az ismerősei, ezek után a bejárati ajtót a katasztrófavédelem munkatársai nyitották ki, a rendőrök pedig holtan találták az ingatlan lakóját. A szemle során idegenkezűségre utaló körülményeket tártak fel a nyomozók, a feltételezett elkövetőt azonosították, aki után hajtóvadászat indult – a BRFK Életvédelmi Osztály emberölés bűntett gyanúja miatt indított eljárást.

A feltételezett elkövetőt január 7-én 1 óra körül Budapest XIX. kerületében a BRFK Életvédelmi Osztály nyomozói a Bűnügyi Bevetési Osztály munkatársaival közreműködve elfogták, elszámoltatása jelenleg is tart

– írta a rendőrség.

