Sokk a bíróságon: tárgyalóterem előtt találkozott megölt áldozata családjával az angyalföldi gyilkos

Mint azt a Bors megírta, vezetőszáron, kéz- és lábbilincsben, maszkos kommandósok kíséretében vezették be az elegánsan, ingben és mellényben érkező T. Róbertet a bíróságra. A férfi tette két éve egy egész országot sokkolt: az előkészítő tárgyaláson kiderült, hogy angyalföldi gyilkos néven elhíresült férfi ugyanis döbbenetes kegyetlenséggel végezte ki barátnőjét, M. Petrát.
Mint ugyanis kiderült, a férfi először kalapáccsal vágta fejbe a nőt, aki ezután halálfélelemmel telve megpróbált elmenekülni az őrjöngő Róbert elől, de hiába: a falnak ütközött. Róbert ekkor a földön sikoltozó nő mögé térdelt, fojtogatta, majd ötször nyakon szúrta. A legszörnyűbb, hogy Petra ekkor még nemcsak, hogy életben volt.
Mindvégig eszméleténél volt, halála előtti 10-20 percben nagyfokú halálfélelmet élt át
- mondta az ügyésznő. Az előkészítő ülésen 18 éves fegyházat ajánlottak a férfinek, ha beismeri a vádirat minden pontját, ez azonban nem így történt: bár Róbert a gyilkosságot elismerte, azt nem, hogy ellopta volna áldozata pénzét és karkötőjét.
Külön magyarázatra nem szolgál, mennyire megviseli a szülőket, ha a gyermeküket elveszítik, és nem csak, hogy elveszítik, hanem különös kegyetlenséggel, valaki szándékosan megöli őt
– mondta el a Borsnak Dr. D. Horváth Andrea, a gyászoló család ügyvédje.
- Sajnálatos módon, a nyomozati szakban nagyon sok körülményt nem vizsgáltak, így ez nem került a vádhatóság, illetve a bíróság elé. Így abban bíznak, hogy most olyan bizonyítási eljárás kerül lefolytatásra, ahol a tényállás valósághűen kerül felderítésre és megérdemelt büntetést szabadnak ki az elkövető ellen – mondta el a Borsnak D. Horváth Andrea.
Hozzátette, hogy az áldozat édesanya készen áll arra, hogy minden lelki megpróbáltatás ellenére a szemébe nézzen annak a férfinek, aki elvette tőle imádott lányát.
Készen áll arra, hogy találkozzon lánya gyilkosával. Értelemszerűen nem jelent meg a tárgyalóteremben, de amennyiben a bizonyítási eljárás lefolytatásra kerül, szeretné elmondani azt, ami az elkövetést megelőző napokban történt, ezt ugyanis tőle a nyomozó hatóság nem kérdezte meg
– magyarázta az ügyvédnő. Mint elmondta, az elkövetés éjszakáján két, sokkos állapotban lévő családtagot kihallgattak, de az édesanyát már nem.
Utána ők maguk jelezték, hogy szeretnének vallomást tenni, hogy ezzel is segítsék a nyomozást, hiszen lányukról ők tudtak a legtöbbet, ahogyan ők találkoztak leggyakrabban lányuk későbbi gyilkosával is a történtek előtti időszakban.
- A nyomozóhatóság erre olyannyira csak szűk körben volt kíváncsi, hogy a sértetti hozzátartozók írásban kényszerültek vallomást tenni – mondta. Hozzáfűzte, a férfi a mai napig nem kért bocsánatot a családtól, mi több, sőt korábbi tartozását sem adta meg.
A mai napig nem próbált meg kapcsolatba lépni a családdal, ahogyan bocsánatot sem kért tőlük. Emellett olyan nyilatkozatot tett, miszerint megfizette a korábbi tartozásait. Ez sem így történt: a sértettnek is tartozott, amit nem rendezett
– szögezte le az ügyvéd.
- Akar nyilatkozatot tenni a sértett családjához címezve. Ez most nem történhetett meg, mert ez előkészítő ülés volt. Nyilván megviseli az egész eljárás. Továbbra is hangsúlyozzuk, hogy nagyon megbánta, amit elkövetett, de a megbánás szó ehhez nyilván kevés, hiszen itt egy tragédia történt – mondta el Róbert védője, Dr. Somos Zoltán. Azt is elárulta, hogy védence tartja a kapcsolatot édesanyjával a börtön falai között is:
Az édesanyjával tartja a kapcsolatot, de nem személyesen
– mondta az ügyvéd.
A bíróságra Petra összetört családja is eljött, azonban a tárgyalóterembe nem akartak bemenni. A folyosón, talpig feketébe öltözve, könnyes szemmel nézték végig, ahogyan Róbertet elvezetik előttük.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.