Sokk a bíróságon: tárgyalóterem előtt találkozott megölt áldozata családjával az angyalföldi gyilkos

Mint azt a Bors megírta, vezetőszáron, kéz- és lábbilincsben, maszkos kommandósok kíséretében vezették be az elegánsan, ingben és mellényben érkező T. Róbertet a bíróságra. A férfi tette két éve egy egész országot sokkolt: az előkészítő tárgyaláson kiderült, hogy angyalföldi gyilkos néven elhíresült férfi ugyanis döbbenetes kegyetlenséggel végezte ki barátnőjét, M. Petrát.

Az angyalföldi gyilkos tettét bevallotta, de azt tagadta, hogy kifosztotta volna áldozatát Fotó: Bors

Így zajlott a véres angyalföldi gyilkosság

Mint ugyanis kiderült, a férfi először kalapáccsal vágta fejbe a nőt, aki ezután halálfélelemmel telve megpróbált elmenekülni az őrjöngő Róbert elől, de hiába: a falnak ütközött. Róbert ekkor a földön sikoltozó nő mögé térdelt, fojtogatta, majd ötször nyakon szúrta. A legszörnyűbb, hogy Petra ekkor még nemcsak, hogy életben volt.

Mindvégig eszméleténél volt, halála előtti 10-20 percben nagyfokú halálfélelmet élt át

- mondta az ügyésznő. Az előkészítő ülésen 18 éves fegyházat ajánlottak a férfinek, ha beismeri a vádirat minden pontját, ez azonban nem így történt: bár Róbert a gyilkosságot elismerte, azt nem, hogy ellopta volna áldozata pénzét és karkötőjét.

Külön magyarázatra nem szolgál, mennyire megviseli a szülőket, ha a gyermeküket elveszítik, és nem csak, hogy elveszítik, hanem különös kegyetlenséggel, valaki szándékosan megöli őt

– mondta el a Borsnak Dr. D. Horváth Andrea, a gyászoló család ügyvédje.

- Sajnálatos módon, a nyomozati szakban nagyon sok körülményt nem vizsgáltak, így ez nem került a vádhatóság, illetve a bíróság elé. Így abban bíznak, hogy most olyan bizonyítási eljárás kerül lefolytatásra, ahol a tényállás valósághűen kerül felderítésre és megérdemelt büntetést szabadnak ki az elkövető ellen – mondta el a Borsnak D. Horváth Andrea.

T. Róbert egy dossziéval és egy zacskóval érkezett a bíróságra Fotó: Bors

Hozzátette, hogy az áldozat édesanya készen áll arra, hogy minden lelki megpróbáltatás ellenére a szemébe nézzen annak a férfinek, aki elvette tőle imádott lányát.

Készen áll arra, hogy találkozzon lánya gyilkosával. Értelemszerűen nem jelent meg a tárgyalóteremben, de amennyiben a bizonyítási eljárás lefolytatásra kerül, szeretné elmondani azt, ami az elkövetést megelőző napokban történt, ezt ugyanis tőle a nyomozó hatóság nem kérdezte meg

– magyarázta az ügyvédnő. Mint elmondta, az elkövetés éjszakáján két, sokkos állapotban lévő családtagot kihallgattak, de az édesanyát már nem.