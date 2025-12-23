Lakástűzhöz rohantak a tűzoltók Székesfehérváron: álmukban sem számítottak arra, ami ott fogadta őket

Habár a hatóságok időről időre felhívják arra a figyelmet, a mentő, a rendőrség és a tűzoltóság embereit kizárólag indokolt esetben riasszák, továbbra is gondot jelent, hogy egyesek meggondolatlanul farkast, avagy tüzet kiáltanak. Ezzel kapcsolatban tettek bejelentést a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-oldalán: a posztjukban megírták, hogy nemrégiben egy "tűzesethez" riasztották a tűzoltókat Székesfehérváron, ám a helyszínen valami egészen döbbenetes látványban volt része a lánglovagoknak.

Nem mindennapi élményben volt része a tűzoltóknak / Fotó: MW (illusztráció)

Döbbenet, mi fogadta az állítólagos tűz helyszínén a tűzoltókat

A bejelentő arról számolt be, hogy egy tízemeletes ház egyik lakásában lángokat lát –, ám később kiderült, hogy a televízión egy olyan csatorna adása futott, amelyen non-stop kandallótűz látható. A bejelentőben fel sem merült, hogy nem valódi tűzeset szemtanúja, és miután ő maga is a konyhában szorgoskodott, alkalma sem volt utánajárni, mi is történik. Habár ezúttal feleslegesnek bizonyult a riasztás, talán néha jobb a túlzott óvatosság, az ünnepek alatt általában több tűzeset miatt kell a tűzoltóknak beavatkozniuk

- osztották meg a bejegyzésben, ahol ezután arra kértek mindenkit, amennyiben tudják, ellenőrizzék, hogy valóban szükség van-e a tűzoltókra.

Állj meg egy pillanatra és ellenőrizd: Látsz-e füstöt? Érzel-e égésszagot? Hallasz füstjelzőt? A karácsonyi időszakban számos őrizetlenül hagyott gyertya, sütő vagy elektromos dekoráció okoz tüzet. Ha lángokat látsz, füstöt észlelsz, vagy ha csak tűzre gyanakodsz, a 112-es segélyhívó tárcsázása az egyetlen jó döntés! Jöhet az ünnepi hangulat, a biztonság meg maradjon!

- tették hozzá.