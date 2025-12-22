Felcsaptak a lángok a Kadarka utcában, rohantak a tűzoltók

Ismét riasztották a tűzoltókat, miután kigyulladt egy családi ház melletti száz négyzetméteres melléképület Nagykátán, a Kadarka utcában.

A nagykátai és jászberényi hivatásos tűzoltók a munkálatok során több palackot is kihoztak az épületből. A rajok három vízsugárral eloltották a lángokat. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak - írja a katasztrófavédelem a honlapján.

