Felcsaptak a lángok a Kadarka utcában, rohantak a tűzoltók

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 21:58
Nagy erőkkel vonultak ki a lánglovagok.

Ismét riasztották a tűzoltókat, miután kigyulladt egy családi ház melletti száz négyzetméteres melléképület Nagykátán, a Kadarka utcában.

A nagykátai és jászberényi hivatásos tűzoltók a munkálatok során több palackot is kihoztak az épületből. A rajok három vízsugárral eloltották a lángokat. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak - írja a katasztrófavédelem a honlapján.
 

 

