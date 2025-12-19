Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Viola névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lángolt a konyha Zalaegerszegen egy családi házban, egy lakó is megsérült

katasztrófa
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 15:10
tűzesetcsaládi házfüstmérgezés
Füstmérgezés gyanújával került kórházba a lakó. Úgy tudni, a tüzet egy kipattanó szikra okozta.

Egy kipattanó szikra okozott tüzet egy családi ház konyhájában Zalaegerszegen. A házban található használati tárgyak és bútorok is mind lángra kaptak.

konyha
A mentők is kirohantak, miután kigyulladt a konyha / Fotó: Gabor Zoltan / Bors (Képünk illsuztráció)

Égett a konyha Zalaegerszegen, egy embert kórházba kellett szállítani

Az incidens péntek hajnalban történt Zalaegerszegen, az Ördöngős völgyben. A lángokat a város hivatásos tűzoltói fékezték meg. A berendezési tárgyakat sikerült visszahűteni, valamint egy gázpalackot is eltávolítottak az épületből, amelyet átszellőztettek - számolt be az esetről a zaol.hu.

Úgy tudni, a családi házban összesen hárman tartózkodtak: közülük egy embert kórházba kellett szállítani, füstmérgezés gyanújával. 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu