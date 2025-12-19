Lángolt a konyha Zalaegerszegen egy családi házban, egy lakó is megsérült

Egy kipattanó szikra okozott tüzet egy családi ház konyhájában Zalaegerszegen. A házban található használati tárgyak és bútorok is mind lángra kaptak.

A mentők is kirohantak, miután kigyulladt a konyha / Fotó: Gabor Zoltan / Bors (Képünk illsuztráció)

Égett a konyha Zalaegerszegen, egy embert kórházba kellett szállítani

Az incidens péntek hajnalban történt Zalaegerszegen, az Ördöngős völgyben. A lángokat a város hivatásos tűzoltói fékezték meg. A berendezési tárgyakat sikerült visszahűteni, valamint egy gázpalackot is eltávolítottak az épületből, amelyet átszellőztettek - számolt be az esetről a zaol.hu.

Úgy tudni, a családi házban összesen hárman tartózkodtak: közülük egy embert kórházba kellett szállítani, füstmérgezés gyanújával.