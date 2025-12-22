Az éjszaka középen csaptak fel a lángok Szombathelyen, menekültek a lakók

Tűz ütött ki szombatról vasárnapra virradó éjjel Szombathelyen, egy társasházban. A lakókat hajnali két órakor a tűzoltók dörömbölése riasztotta fel álmukból, hogy kimentsék őket az épületből.
A lakók elmondása szerint óriási pánik tört ki: ugyan a padlástér gyulladt ki, de mindenkinek el kellett hagynia az otthonát. Összesen 23 ember menekült az utcára, ahol egy rendőrségi buszban melegedtek, amíg a tűzoltók megfékezték a lángokat. Egy lakónak elázott a lakása, őt leszámítva mindenki visszaköltözhetett az otthonába. Vasárnap délelőtt már szakértők érkeztek a helyszínhez, hogy felmérjék a kárt, majd az ideiglenes megoldást követően januárban hajtanak végre teljes renoválást a padlástérben. Azt, hogy pontosan mi okozta a tüzet, egyelőre nem tudni - mondták el a Tényekben.
