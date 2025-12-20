Rohantak a tűzoltók: kigyulladt egy lakás Józsefvárosban, a mentőket is riasztani kellett

Rohantak a tűzoltók, miután tűz ütött ki egy budapesti, nyolcadik kerületi, József körúti második emeleti lakásban.

A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították az épületet, behatoltak a lakásba, ahol egy vízsugárral eloltották a néhány négyzetméteren égő lángokat, a beavatkozást a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja. A helyszínre mentő is érkezett - közölte a katasztrófavédelem.