Most jött: szörnyű robbanás történt, két gyermek meghalt

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 15. 21:37
Gázrobbanás okozta a katasztrófát. A robbanásnak két kisgyermek az áldozata.

Robbanás miatt halt meg két kisgyermek Franciaországban, miután felrobbant egy lakóház. Gázrobbanás történt, sokan a romok alatt rekedtek.

Robbanás történt Franciaországban egy lakóépületben
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Robbanás miatt halt meg két kisgyermek

Két, mindössze három és öt éves gyermek meghalt egy franciaországi lakóházban történt szörnyű robbanás következtében. A helyi média szerint a gázrobbanás további négy embert megsebesített, mások pedig a romok alatt rekedtek - írta az Express. A mentés és a kutatás még mindig tart, így pontos számokat egyelőre nem tudni.

 

