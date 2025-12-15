Most jött: szörnyű robbanás történt, két gyermek meghalt

Robbanás miatt halt meg két kisgyermek Franciaországban, miután felrobbant egy lakóház. Gázrobbanás történt, sokan a romok alatt rekedtek.

Robbanás történt Franciaországban egy lakóépületben

Robbanás miatt halt meg két kisgyermek

Két, mindössze három és öt éves gyermek meghalt egy franciaországi lakóházban történt szörnyű robbanás következtében. A helyi média szerint a gázrobbanás további négy embert megsebesített, mások pedig a romok alatt rekedtek - írta az Express. A mentés és a kutatás még mindig tart, így pontos számokat egyelőre nem tudni.