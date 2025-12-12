Nagy a baj: hatan sérültek meg egy hatalmas gázrobbanásban

Gázrobbanás miatt hat embert súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba Kaliforniában. A robbanást az egyik szomszédos épület kaputelefonjának kamerája is rögzítette.
Egy kaliforniai lakónegyedben történt gázrobbanás miatt legalább hat embert kórházba kellett szállítani. Az eset december 11-én, csütörtökön, körülbelül 9:35-kor történt Ashland településen, Hayward város közelében – számolt be a történtekről a KCRA, a KRON-4 és az ABC 7 News.
Ügyfeleink, a szülővárosunk és munkatársaink biztonsága a PG&E legfontosabb felelőssége
– nyilatkozta a Pacific Gas & Electric Co. (PG&E) szóvivője a PEOPLE magazinnak.
Nagyjából 7:35-kor az üzemeltető értesítést kapott arról, hogy „egy harmadik fél független” munkatársai megrongáltak egy gázvezetéket, ami több helyen szivárgást okozott. Az üzemeltető cég munkatársait a helyszínre küldték, akik 9:25 körül elzárták a gázellátást, majd körülbelül 10 perccel később bekövetkezett a robbanás.
A helyszínre érkezés után a munkatársak két különálló gázszivárgás elhárításán dolgoztak. Az egyik földgázszivárgást 8:18-kor, a másodikat pedig 9:25-kor sikerült elzárni. Röviddel ezután, körülbelül 9:35-kor robbanás és épülettűz történt a Lewelling Blvd.-n
– nyilatkozta az üzemeltető PG&E szóvivője.
A PG&E kiterjedt vizsgálatot fog lefolytatni a lehetséges okokról, és támogatni fogja az esetlegesen lefolytatott egyéb vizsgálatokat is
- tette hozzá.
Az esetet felvevő kamera tulajdonosai épp otthon voltak, amikor a robbanás megtörtént.
A házban ültünk, és egyszer csak minden megremegett. A falakról leestek a tárgyak, és amikor a kamerára néztünk, olyan volt, mintha egy háborús videót néznénk
– mondta el a tulajdonos, Brittany Maldonado, akinek a kapucsengő kamerája vette fel a balesetet, amit ezután az ABC7 News-szal is megosztott.
A KRON-4 az Alameda megyei tűzoltóság helyettes vezetője, Ryan Nishimoto szavaira hivatkozva arról számolt be, hogy legalább két közeli ház is megrongálódott. Az ABC 7 News szerint körülbelül 75 tűzoltó vonult ki a háromszintes tűzhöz. A tűzoltóság elmondta, a hat sérült közül ketten az utcán dolgozó munkások voltak, mind a hatan súlyos állapotban vannak. Halálesetről nem érkezett bejelentés.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.