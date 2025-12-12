Nagy a baj: hatan sérültek meg egy hatalmas gázrobbanásban

Gázrobbanás miatt hat embert súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba Kaliforniában. A robbanást az egyik szomszédos épület kaputelefonjának kamerája is rögzítette.

Gázrobbanás volt egy kaliforniai háztömbben / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Gázrobbanás miatt kerültek sokan súlyos állapotba

Egy kaliforniai lakónegyedben történt gázrobbanás miatt legalább hat embert kórházba kellett szállítani. Az eset december 11-én, csütörtökön, körülbelül 9:35-kor történt Ashland településen, Hayward város közelében – számolt be a történtekről a KCRA, a KRON-4 és az ABC 7 News.

Ügyfeleink, a szülővárosunk és munkatársaink biztonsága a PG&E legfontosabb felelőssége

– nyilatkozta a Pacific Gas & Electric Co. (PG&E) szóvivője a PEOPLE magazinnak.

Nagyjából 7:35-kor az üzemeltető értesítést kapott arról, hogy „egy harmadik fél független” munkatársai megrongáltak egy gázvezetéket, ami több helyen szivárgást okozott. Az üzemeltető cég munkatársait a helyszínre küldték, akik 9:25 körül elzárták a gázellátást, majd körülbelül 10 perccel később bekövetkezett a robbanás.

A helyszínre érkezés után a munkatársak két különálló gázszivárgás elhárításán dolgoztak. Az egyik földgázszivárgást 8:18-kor, a másodikat pedig 9:25-kor sikerült elzárni. Röviddel ezután, körülbelül 9:35-kor robbanás és épülettűz történt a Lewelling Blvd.-n

– nyilatkozta az üzemeltető PG&E szóvivője.

A PG&E kiterjedt vizsgálatot fog lefolytatni a lehetséges okokról, és támogatni fogja az esetlegesen lefolytatott egyéb vizsgálatokat is

- tette hozzá.

Az esetet felvevő kamera tulajdonosai épp otthon voltak, amikor a robbanás megtörtént.

A házban ültünk, és egyszer csak minden megremegett. A falakról leestek a tárgyak, és amikor a kamerára néztünk, olyan volt, mintha egy háborús videót néznénk

– mondta el a tulajdonos, Brittany Maldonado, akinek a kapucsengő kamerája vette fel a balesetet, amit ezután az ABC7 News-szal is megosztott.

A KRON-4 az Alameda megyei tűzoltóság helyettes vezetője, Ryan Nishimoto szavaira hivatkozva arról számolt be, hogy legalább két közeli ház is megrongálódott. Az ABC 7 News szerint körülbelül 75 tűzoltó vonult ki a háromszintes tűzhöz. A tűzoltóság elmondta, a hat sérült közül ketten az utcán dolgozó munkások voltak, mind a hatan súlyos állapotban vannak. Halálesetről nem érkezett bejelentés.