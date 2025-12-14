Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
„Másodpercek alatt történt” - Budapesten akart mélybe ugrani egy nő, megszólalt a szemtanú

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 14. 16:00
öngyilkoslány
Zavart állapotban, kétségbeesve állt az egyik kőbányai panelház tetején egy 20 éves nő. Éppen ugrani készült, de szerencsére még időben riasztották a rendőrséget, akik azonnal közbeléptek.
M. N.
Rendőrök mentettek életet! Két hős járőr mentette meg egy 20 éves fiatal nő életét, aki öngyilkos akart lenni. A fővárosi rendőrök egy kőbányai panelház tizedik emeleti korlátjáról rántották vissza a kétségbeesett fiatalt.

Rendőrök mentettek életet Budapesten.
Rendőrök mentettek életet a panelháznál / Fotó: MW

Rendőrök mentettek életet 

Egy 20 éves lány készült öngyilkosságra, amikor két hős rendőr megakadályozta ebben. 

Miért nem hagytátok, hogy megtegyem?

 – kiabálta aztán a fiatal a rendőröknek. 
 

Egy 20 éves lány dobta volna el életét, ha a fővárosi rendőrök nem rántják vissza a X. emeleti korlátról. Kétségbeesett segélykérés érkezett a 112-re, miután egy nő öngyilkos szándékú üzenetet kapott a húgától. A járőrök nyolc perccel később már a panelház teteje felé tartottak. 

- részletezte az esetet a Rendészeti Államtitkárság. 

rendőrök mentettek életet
A két hős rendőr visszarántotta a lányt a korlátról  / Fotó: BRFK

Amikor a rendőrök felértek a tetőre, az ugrani készülő lány észrevette őket. Így annak érdekében, hogy sikeres legyen az akciójuk, félrevezették őt, hogy közelebb juthassanak hozzá. 

A legfelső emeleten meglátták a korláton kívül álló fiatalt, akinek „hozzám jönnek?” kérdésére az egyenruhások – hogy figyelmét elterelve időt nyerjenek és közelebb jussanak, „Nem, egy másik bejelentésre érkeztünk” választ adták. Folytatták a beszélgetést, miközben a fiatal nő felé lépkedtek, majd hirtelen elkapták a karját és egy határozott mozdulattal beemelték a biztonságot nyújtó folyosóra. Sírva mesélt nehéz időszakáról és annak kezelhetetlenné válásáról, végül nekik szegezte a kérdést: miért nem hagytátok, hogy megtegyem?

 – zárták a történetet. 

Ezt látta a szemtanú

A rendkívül gyorsan zajló akciót az ablakból végignéző idős hölgy lapunknak azt mondta, csak utólag jött rá, miért is jelentek meg a házban a rendőrök.

Másodpercek alatt történt minden, hihetetlenül gyorsan. A járőrök nagyon határozottak voltak, ilyet még a filmekben sem látni. Nagyon sajnálom azt a szegény lányt. Nem tudom, miért akart véget vetni az életének, de imádkozom érte, hogy rendbe jöjjön a sorsa. 

 

rendőrök mentettek életet
Már ugrani készült a lány, amikor visszarántották a rendőrök / Fotó: Bors

Korábban Csepelen mentettek életet a rendőrök

Utolsó pillanatban kapott el két hős rendőr egy társasház erkélyéről ugrani készülő fiatal nőt, Csepelen. Győri Ferenc és Németh Béla még 2022-ben mentette meg egy 23 éves kétségbeesett nő életét. A panelház egyik lakásába egy édesanya riasztotta a mentőket, ugyanis lányának sürgősen betegellátásra volt szüksége. A mentősök és a rendőrök perceken belül a helyszínre is értek. Először minden rendben ment, a lány elkezdett pakolni, majd váratlanul az ablakhoz ugrott. Egy rántással kinyitotta a teraszajtót, ahol egy rácsos francia erkély volt. A lábát fel is tette a rácsra, a kezei­vel pedig már az ajtó tokját markolta. A hős rendőrök azonnal megragadták a lány és visszarántották pont abban a pillanatban, amikor már ugrani készült. 
 

Van segítség!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt! 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
