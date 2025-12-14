„Másodpercek alatt történt” - Budapesten akart mélybe ugrani egy nő, megszólalt a szemtanú

Rendőrök mentettek életet! Két hős járőr mentette meg egy 20 éves fiatal nő életét, aki öngyilkos akart lenni. A fővárosi rendőrök egy kőbányai panelház tizedik emeleti korlátjáról rántották vissza a kétségbeesett fiatalt.

Rendőrök mentettek életet a panelháznál / Fotó: MW

Egy 20 éves lány készült öngyilkosságra, amikor két hős rendőr megakadályozta ebben.

Miért nem hagytátok, hogy megtegyem?

– kiabálta aztán a fiatal a rendőröknek.



Egy 20 éves lány dobta volna el életét, ha a fővárosi rendőrök nem rántják vissza a X. emeleti korlátról. Kétségbeesett segélykérés érkezett a 112-re, miután egy nő öngyilkos szándékú üzenetet kapott a húgától. A járőrök nyolc perccel később már a panelház teteje felé tartottak.

- részletezte az esetet a Rendészeti Államtitkárság.

A két hős rendőr visszarántotta a lányt a korlátról / Fotó: BRFK

Amikor a rendőrök felértek a tetőre, az ugrani készülő lány észrevette őket. Így annak érdekében, hogy sikeres legyen az akciójuk, félrevezették őt, hogy közelebb juthassanak hozzá.

A legfelső emeleten meglátták a korláton kívül álló fiatalt, akinek „hozzám jönnek?” kérdésére az egyenruhások – hogy figyelmét elterelve időt nyerjenek és közelebb jussanak, „Nem, egy másik bejelentésre érkeztünk” választ adták. Folytatták a beszélgetést, miközben a fiatal nő felé lépkedtek, majd hirtelen elkapták a karját és egy határozott mozdulattal beemelték a biztonságot nyújtó folyosóra. Sírva mesélt nehéz időszakáról és annak kezelhetetlenné válásáról, végül nekik szegezte a kérdést: miért nem hagytátok, hogy megtegyem?

– zárták a történetet.

Ezt látta a szemtanú

A rendkívül gyorsan zajló akciót az ablakból végignéző idős hölgy lapunknak azt mondta, csak utólag jött rá, miért is jelentek meg a házban a rendőrök.

Másodpercek alatt történt minden, hihetetlenül gyorsan. A járőrök nagyon határozottak voltak, ilyet még a filmekben sem látni. Nagyon sajnálom azt a szegény lányt. Nem tudom, miért akart véget vetni az életének, de imádkozom érte, hogy rendbe jöjjön a sorsa.

Már ugrani készült a lány, amikor visszarántották a rendőrök / Fotó: Bors

Korábban Csepelen mentettek életet a rendőrök

Utolsó pillanatban kapott el két hős rendőr egy társasház erkélyéről ugrani készülő fiatal nőt, Csepelen. Győri Ferenc és Németh Béla még 2022-ben mentette meg egy 23 éves kétségbeesett nő életét. A panelház egyik lakásába egy édesanya riasztotta a mentőket, ugyanis lányának sürgősen betegellátásra volt szüksége. A mentősök és a rendőrök perceken belül a helyszínre is értek. Először minden rendben ment, a lány elkezdett pakolni, majd váratlanul az ablakhoz ugrott. Egy rántással kinyitotta a teraszajtót, ahol egy rácsos francia erkély volt. A lábát fel is tette a rácsra, a kezei­vel pedig már az ajtó tokját markolta. A hős rendőrök azonnal megragadták a lány és visszarántották pont abban a pillanatban, amikor már ugrani készült.

