Élőzés után lépett a vonat elé az Isaszegen elgázolt lány: "Akkor mehetett a sínek irányába..."

Összevesztek a párjával és vonat elé ugrott a 16 éves isaszegi lány – írta meg korábban a Bors. Zamira, akit mindenki csak Bogiként becézett, november 9-én vetett véget az életének. Isaszegen a nyílt pályán ugrott a vonat elé a fiatal lány. Barátai még most sem tudják feldolgozni, hogy a gyönyörű tinilány meghalt. Ráadásul kiderült: az Isaszegen elgázolt lány még egy hátborzongató dolgot tett a tragédia előtt.
Megdöbbentő dolgot állít a 16 évesen elhunyt Bogi egyik közeli ismerőse. Hátborzongató, hogy mit tett a lány a tragédia előtt.
Én borzasztóan sajnálom őt, csodaszép lány volt
– kezdte az ismerős.
Úgy tudom, hogy a barátjával nagyon szerették egymást, de összevesztek, amit a lány nem tudott feldolgozni. Ezért döntött úgy, hogy a vonat elé veti magát. Ami számomra a legrémisztőbb volt, hogy a baleset előtt Bogi bejelentkezett élőben a TikTokon. Akkor mehetett a sínek irányába. Utána nem sokkal már meg is történt a baj
– közölte az ismerős a szörnyű részleteket.
Bogi korábban is aktív volt a közösségi oldalakon. Barátai több közös videót is megosztottak róla. A profilja pedig egyértelműen a barátja és az ő szerelmét mutatta be. Azonban az utolsó posztok között szerepel egy lehangoló hangvételű is, amiből az ismerősök szerint már lehetett sejteni, hogy nagy baj van a lánnyal.
Majdnem leszúrtak
Boldog kapcsolatban vagyok
Lelki traumát okozott nekem az osztálykirándulás
Szerintem skizofréniában szenvedek
Nincsenek barátaim
- írta a lány a fotókhoz.
Barátai és szerettei gyászolják a lányt, mint írta az egyikük:
Te vagy a legszebb csillag a mennyországban, szörnyen hiányzol!
Van segítség!
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot.
