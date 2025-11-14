Élőzés után lépett a vonat elé az Isaszegen elgázolt lány: "Akkor mehetett a sínek irányába..."

Összevesztek a párjával és vonat elé ugrott a 16 éves isaszegi lány – írta meg korábban a Bors. Zamira, akit mindenki csak Bogiként becézett, november 9-én vetett véget az életének. Isaszegen a nyílt pályán ugrott a vonat elé a fiatal lány. Barátai még most sem tudják feldolgozni, hogy a gyönyörű tinilány meghalt. Ráadásul kiderült: az Isaszegen elgázolt lány még egy hátborzongató dolgot tett a tragédia előtt.

Megdöbbentő dolgot állít a 16 évesen elhunyt Bogi egyik közeli ismerőse. Hátborzongató, hogy mit tett a lány a tragédia előtt.

Én borzasztóan sajnálom őt, csodaszép lány volt

– kezdte az ismerős.

Úgy tudom, hogy a barátjával nagyon szerették egymást, de összevesztek, amit a lány nem tudott feldolgozni. Ezért döntött úgy, hogy a vonat elé veti magát. Ami számomra a legrémisztőbb volt, hogy a baleset előtt Bogi bejelentkezett élőben a TikTokon. Akkor mehetett a sínek irányába. Utána nem sokkal már meg is történt a baj

– közölte az ismerős a szörnyű részleteket.

Nem az állomáson, hanem a nyílt pályán ugrott a vonat elé (képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Bogi korábban is aktív volt a közösségi oldalakon. Barátai több közös videót is megosztottak róla. A profilja pedig egyértelműen a barátja és az ő szerelmét mutatta be. Azonban az utolsó posztok között szerepel egy lehangoló hangvételű is, amiből az ismerősök szerint már lehetett sejteni, hogy nagy baj van a lánnyal.

Majdnem leszúrtak Boldog kapcsolatban vagyok Lelki traumát okozott nekem az osztálykirándulás Szerintem skizofréniában szenvedek Nincsenek barátaim

- írta a lány a fotókhoz.

Barátai és szerettei gyászolják a lányt, mint írta az egyikük:

Te vagy a legszebb csillag a mennyországban, szörnyen hiányzol!