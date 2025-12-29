Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Döbbenetes: saját nagyapját rabolta ki egy férfi szenteste

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 13:39 / FRISSÍTÉS: 2025. december 29. 13:39
A férfi késsel fenyegette meg a nyugdíjast, majd több százezer forintot vitt el tőle. A rendőrség nem sokkal később elfogta a tettest.
December 24-én hajnalban kutyaugatás riasztott fel egy 90 éves tiszajenei nyugdíjast. Amikor felkapcsolta a villanyt, egy alakot pillantott meg az ajtóban, aki próbálta ugyan kapucnival eltakarni az arcát és a hangját is eltorzítani, az idős férfi így is felismerte benne az unokáját.

Illusztrációs képek rendőr rendőrautó sziréna
Szenteste rabolta ki nagyapját a férfi / Fotó:  Zalai hírlap (Képünk illsuztráció)

Saját nagyapját rabolta ki a tiszajenei férfi

A férfi egy tokban lévő késsel pénzt követelt a nyugdíjastól, és ennek nyomatékot adva először a sértett hasához, majd nyakához tartotta. A fenyegetés hatására a nagypapa átadta 300 ezer forintját.

A bejelentést követően a rendőrök rövid időn belül elfogták a 40 éves helyi lakost, akit rablás bűntette miatt gyanúsítottként hallgattak ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt - írja a Police.hu.

 

