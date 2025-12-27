Egy 22 éves anya kábítószert csempészett, miután megfenyegették, hogy megölik a fiát

A manchesteri Poppie Kudiersky Thaiföldről próbált meg 285 000 font (körülbelül 131 millió forint) értékű kannabiszt az országba csempészni. A fiatal édesanya azonban börtönbüntetés nélkül maradt, miután elmesélte a drogcsempészek részéről elszenvedett szörnyű fenyegetéseket.

A 22 éves anyát kábítószert csempészett miatt fogták el a repülőtéren Fotó: Frame Stock Footage / Shutterstock

Gyermeke életéért vállalt a kábítószer csempészetet

Poppie Kudiersky azt állítja, hogy a csempészek megölték volna az ötéves gyermekét, ha nem vállalja, hogy közreműködik a drogok szállításában. Végül a 22 éves anya beleegyezett, hogy Thaiföldre utazzon. Érkezésekor állítólag képeket kapott a bűnözőkről a családi háza előtt, és két bőröndöt adtak neki, amelyekben összesen 57 csomag kannabisz rejtettek. Ekkor, állítása szerint, közölték vele, hogy ha megtagadja a drogok szállítását, felnyújtják a házát, és a kisfiát megölik.

2024. február 2-án Poppie és utazótársa, a 26 éves Mohammed Jacfer, a Manchesteri repülőtér 2. termináljára érkezett, ahol a vámőrök elkobozták a bőröndöt, amelyben összesen 28,5 kg drog volt.

A vád képviselője, Philip Hall, elmondta, hogy 2024. február 5-én a rendőrök Poppie Kudiersky címén járták, és elkobozták a telefonját. A telefonján talált beszélgetésekből egyértelműen kiderült, hogy a vádlott ingyenes nyaralást próbált szerezni. A telefonján talált képek szerint teljes mértékben kihasználta a szállodák és a strandok nyújtotta lehetőségeket. A nyomozás során a rendőrök képeket találtak a fiatal nőről, amint Phuketen bikiniben napozik, koktélt iszik, és hajókiránduláson vesz részt a festői Phi Phi-szigeteken.

Poppie a rendőri kihallgatás során nem nyilatkozott, de később elfogadta a vádelőterjesztés alapját, és azt állította, hogy vonakodva ugyan, de beleegyezett a thaiföldi utazásba, abból a célból, hogy ellopott hitelkártyákkal vásárolt ruhákkal térjen vissza. Állítása szerint két bőröndöt kapott, amelyek nem ruhát tartalmaztak, és erőszakkal vissza kellett szállítania azokat Angliába. Eleinte megtagadta, de végül félelemből beleegyezett.

Mivel az ilyen jellegű bűncselekmények egyre gyakoribbak, nagyon fontos, hogy mindenki megértse: azok, akik drogcsempészetbe keverednek, elrettentő, azonnali börtönbüntetésre számíthatnak. Ha a bűncselekmény az elmúlt hónapokban történt volna, a büntetés azonnali letartóztatás lett volna, függetlenül a vádlott sérülékenységétől vagy életkorától. De mivel ez 2024 elején történt, amikor az NCA épp kezdte észlelni a növekedést, ma különösen kivételes ítéletet hozhatok

- mondta Hilary Manley bíró.