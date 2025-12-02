A legkisebb koporsó a legnehezebb: 2 éves angyalarcú kislány fulladt meg karácsonykor

KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 27. 07:00
Karácsonykor tragédia sújtott egy családot, miután egy kétéves kislány szenteste egy vödör vízbe fulladt otthonában.

Isabelle-re az édesanyja talált rá, megfulladt

Isabelle Louise de Sousa Silvát rémült édesanyja találta meg egy vödörben a család otthonában, São João da Canabrava-ban, Piaui államban, Brazíliában. A rendőrség szerint a lány anyja éppen ruhákat most az udvaron, amikor észrevette, hogy elcsendesedett a ház. Ezután keresni kezdte a lányát, és odabenn eszméletlenül találta meg a kislányt.

Isabelle állítólag fejjel előre esett a vödörbe, és nem tudott kijutni. Az anyja kétségbeesetten hívta a szomszédokat segítségért, akik megpróbálták újraéleszteni a lányt, miközben a mentőket hívták.

A kétéves kislányt ezután a város elsősegélynyújtó osztályára szállították, ahol elsősegélyben részesítették. Később átszállították a közeli Bocaina városába, ahol tragikus módon elhunyt.

A rendőrség családon belüli balesetként kezeli az esetet. Isabelle halálát követően kiadott közleményükben a helyi oktatási hatóságok azt mondták, hogy a lány januárban lett volna hároméves, és hogy édesanyja abban a helyi iskolában dolgozik, ahová a gyermeket is beíratták.

