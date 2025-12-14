Hős négyéves kisfiú mentette meg édesanyja életét Budapesten

A négyéves gyermek nem tudta felébreszteni cukorbeteg édesanyját. A kisfiú azonnal felismerte a bajt és tárcsázta a segélyhívót.
Mentésirányító bajtársunk végig vonalban maradt, megnyugtató szavaival folyamatosan biztatta és betegvizsgálatra instruálta a gyermeket, aki pontos leírást adott anyukája állapotáról
- írta Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.
A rutinos mentésirányító, miután felismerte a helyzetet, arra biztatta a négyéves kisfiút, hogy kérjen segítséget, így a gyermek a szomszédokhoz kopogott be.
A helyszínre kiérkező mentősök megvizsgálták, majd a helyszínen azonnal ellátták az édesanyát, aki az alacsony vércukorszintje miatt kontaktusképtelenné vált. A gyors beavatkozást követő a gyermek édesanyja rövidesen magához tért, így végtelenül ügyes kisfiának köszönhetően stabil állapotban sikerült kórházba szállítani.
