Hős négyéves kisfiú mentette meg édesanyja életét Budapesten

Országos Mentőszolgálat
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 14. 21:50
mentésirányítógyermekmentő
Hihetetlen lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot egy 4 éves kisfiú Budapesten.

A négyéves gyermek nem tudta felébreszteni cukorbeteg édesanyját. A kisfiú azonnal felismerte a bajt és tárcsázta a segélyhívót.

Négyéves gyermek hívta a mentőket 
Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Megmentette édesanyja életét egy négyéves gyermek

Mentésirányító bajtársunk végig vonalban maradt, megnyugtató szavaival folyamatosan biztatta és betegvizsgálatra instruálta a gyermeket, aki pontos leírást adott anyukája állapotáról

- írta Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.

A rutinos mentésirányító, miután felismerte a helyzetet, arra biztatta a négyéves kisfiút, hogy kérjen segítséget, így a gyermek a szomszédokhoz kopogott be.

A helyszínre kiérkező mentősök megvizsgálták, majd a helyszínen azonnal ellátták az édesanyát, aki az alacsony vércukorszintje miatt kontaktusképtelenné vált. A gyors beavatkozást követő a gyermek édesanyja rövidesen magához tért, így végtelenül ügyes kisfiának köszönhetően stabil állapotban sikerült kórházba szállítani.

 

