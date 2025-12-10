Tapsvihar fogadta a mentőket a budapesti étteremben: visszahoztak az életbe egy idős férfit

Egy budapesti étteremben ünnepelte névnapját egy idős férfi a napokban, amikor félrenyelt és fuldokolni kezdett. A férfi egyik rokona egészségügyi dolgozó, így rutinosan a beteghez lépett és háti ütéseket, majd Heimlich-manővert alkalmazott, miközben a jelenlévők értesítették a mentőket.

Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Perceken belül mentőgépkocsi és mentőtisztikocsi érkezett a helyszínre, mire a beteg légzése és keringése összeomlott. Az életmentők emelt szintű újraélesztésbe kezdtek és eltávolították a torkán akadt falatot. A rokon helytállásának és a mentők példaértékű csapatmunkájának köszönhetően a beteg keringése visszatért, így stabil paraméterekkel szállíthatták kórházba.

"Fontos megemlíteni, hogy a férfi családja és az étterem munkatársai végtelenül segítőkészen léptek fel a mentőkkel, biztosították az ellátás zavartalanságát és minden eszközükkel támogatták az életmentést. Majd mikor az újraélesztés sikerre vezetett, a teljes étterem tapssal jutalmazta bajtársainkat" - írta az Országos Mentőszolgálat a Facebookon.