Nagydorogi csecsemőgyilkosság: szinte csak sír, összeomlott az anya a börtönben

Mint arról a Bors beszámolt, 2025. augusztus 20-án bejelentés érkezett a rendőrségre arról, hogy Nagydorogon eltűnt egy kéthetes kisfiú. Azonnal elkezdték a gyermek keresését, de néhány órával később csak a holttestét találták meg a falu határában. Hamar kiderült, hogy a kis Zalánka emberölés áldozata lett. A nagydorogi csecsemőgyilkossággal az anyát, Viktóriát gyanúsítják, aki most kezdi felfogni, mi is zajlik körülötte.

Nagydorogi csecsemőgyilkosság: a gyanúsított anya egész nap sír / Fotó: Bors

A 26 éves nőt letartóztatták és jelenleg a kalocsai börtönben tartják fogva. Hónapokig az ügyvédjén – és a börtönlelkészen – kívül senkivel nem tarthatott kapcsolatot, de már a nyomozás eljutott abba a szakaszba, hogy nem kell tartani a tanúk esetleges befolyásolásától, ezért azt engedélyezték, hogy az édesanyja csomagot küldjön Viktóriának és telefonon beszéljenek egymással. Olga a Borsnak elmondta: ő gyermeke egyetlen támasza.

A lányom nagyon sokat sír. Már felfogta, mivel gyanúsítják. Én biztos vagyok benne, hogy nem bántotta a saját kisfiát, hiszen soha nem tett kárt egyetlen gyermekben sem. A nagyobbik kisfiát, Mátékát is példamutatóan nevelte

– fogalmazott a gyászoló nagymama, és azt is elárulta, hogy még miről szokott Viktóriával beszélgetni.

Olga kitart lánya mellett / Fotó: Bors

Biztosított arról, hogy Zalánt és Mátét is nagyon szereti. Neki a két kisfia volt a mindene. Szeretné látni a már óvodás fiát, de egyelőre nem vihetik be hozzá a börtönbe

– mesélte Olga.

A nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottjáról így vélekedik exe

Zalán és Máté külön apától született. A nagyobbik fiút jelenleg az édesapja, István neveli. A férfi még a tragédia után úgy nyilatkozott lapunknak, hogy elképzelni sem tudja a volt élettérsáról, hogy kioltotta egy újszülött életét, de ha bebizonyosodik, hogy mégis ő a gyilkos, Mátékénak az a legjobb, ha Viktóriát véglegesen kitörlik az életéből.

Olga egyébként karácsony alkalmából is szeretett volna csomagot küldeni a lányának, de ezt nem engedélyezték.