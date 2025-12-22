Kattant a bilincs: sikeresen elfogták a monori zaklatót

Hatalmas felháborodást keltettek azok a közösségi médiában megjelent beszámolók, melyek szerint egy férfi több nőt is zaklatott Monor különböző pontjain. A történtek nyomán a Monori Rendőrkapitányság eljárást indított, majd megkezdte a szálak felgöngyölítését.

Elfogták a monori zaklatót / Fotó: Illusztráció - Pexels

Rendőrkézen a férfi, aki nőket zaklatott Monoron

A nyomozók adatokat gyűjtöttek, tanúkat hallgattak ki, valamint elemezték a környék térfigyelő kameráinak felvételeit is. A gyors és összehangolt intézkedések eredményeként rövid időn belül sikerült azonosítani a zaklatót.

A beszerzett adatok alapján a 40 éves B. Tibor többször kerékpárral közelítette meg a sértetteket, majd nyilvános helyeken – a város utcáin, illetve a vasútállomás közelében – fogdosta őket, azután eltekert.

A monori nyomozók egy napon belül elfogták a férfit, akit gyanúsítottként hallgattak ki. A férfi elismerte a bűncselekményeket, valamint részletes beismerő vallomást is tett. A Monori Rendőrkapitányság jelenleg többrendbeli szeméremsértés miatt folytatja a nyomozást a szabadlábon védekező B. Tibor ellen. Vizsgálják azt is, hogy összefüggésbe hozható-e hasonló cselekmények elkövetésével - írja a Police.hu