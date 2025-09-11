Aggasztó: napok óta nem találják a 27 éves Nikolettet

A Monori Rendőrkapitányság körözési eljárást indított K. Nikolett eltűnése miatt.
A 27 éves nő 2025. szeptember 7-én budapesti otthonából ismeretlen helyre távozott, azóta tartózkodási helye ismeretlen. K. Nikolett 160 cm magas, vékony testalkatú, sötétbarna haja és barna szeme van.
Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert.
Az eltűnt nőről készült fotót ide kattintva tudod megtekinteni.
A Monori Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy akik K. Nikolettet látták, jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hívják a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-93 telefonszámon, vagy tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívón.
