Aggasztó: napok óta nem találják a 27 éves Nikolettet

A Monori Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy akik K. Nikolettet látták, jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hívják a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-93 telefonszámon, vagy tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívón.