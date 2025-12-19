Mi történhetett? Három gyermeknek is nyoma veszett Szegeden

Három, ismeretlen helyen tartózkodó gyermek ügyében folytat körözési eljárást a Kisteleki Rendőrkapitányság. A 17 éves N. Anasztázai Eszter, a 16 éves O. Beáta Júlia és a 14 éves D. Alexa Zoé is a Szegedi dr. Waltner Károly Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény Kincsesszeglet lakásotthonból távozott: az egyikük december 2-án, a másikuk december 8-án, míg a harmadik lány december 17-én. Életjelet azóta sem adtak magukról, így a rendőrség most az állampolgárok segítségét kérik.
A személyleírás szerint N. Anasztázai Eszter nagyjából 165 centiméter magas, vékony testalkatú, zöld szemű, barna (vöröses árnyalattal festve) hátközépig érő hajú. Eltűnésekor fekete kabátot, fekete farmer nadrágot és fehér cipőt viselt. A fényképét IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!
O. Beáta Júlia is körülbelül 165 centiméter magas, átlagos testalkatú, barna szemű és barna, hátközépig érő hajú. A képét ITT lehet megtekinteni!
D. Alexa Zoé ugyancsak nagyjából 165 cm magas, vékony testalkatú, zöld szemű és hosszú, barna hajú. A fotóját IDE KATTINTVA nézheted meg!
A Kisteleki Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a lányok jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél. Telefonon a névtelenség megőrzése mellett bejelentés tehető a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság 06/62/562-400-as hívószámán, továbbá a 06-80/555-111-es „Telefontanú” zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon is.
