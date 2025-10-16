Hol vagy, Krisztián? Szeptember óta keresik ezt az eltűnt fiatal fiút

Eltűnt fiatal fiút keres a rendőrség, szeptember óta nem találják. A szekszárdi befogadóotthonból tűnt el.

Szeptember óta nem tudnak semmit az eltűnt fiatal fiúról Fotó: Police.hu

Az eltűnt fiatal fiú egy befogadóotthonból távozott engedély nélkül

A Tamási Rendőrkapitányság a 17050-157/275/2025. kör. számon körözési eljárást folytat B. Krisztián eltűnése kapcsán.

A 15 éves fiú eltűnését a Tamási Lakásotthon munkatársai jelentették be szeptember 18-án. A fiú beszállítását követően a szekszárdi befogadóotthonból engedély nélkül távozott, azóta ismeretlen helyen tartózkodik, életjelet nem adott magáról.

Az eltűnt körülbelül 160 cm magas, vékony testalkatú, barna szemű, rövid sötét hajú. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert.

A Tamási Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a fiú jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen bármelyik rendőri szervnél, vagy hívja a 06 74/573-910-es telefonszámot. Bejelentést tehet az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon is. - írja a Police.hu.

A fiatal fiú képét IDE kattintva lehet megtekinteni.