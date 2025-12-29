KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Tamara, Tamás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mentőhelikoptert riasztottak: magyar turistát mentettek a Magas-Tátrában

magyar turista
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 08:50 / FRISSÍTÉS: 2025. december 29. 08:51
Magas-Tátramentőhelikopter
Lengyel turisták figyeltek fel a férfi segélykiáltásaira. A magyar turistát végül helikopterrel kellett kimenteni.
Bors
A szerző cikkei

December 27-én, szombaton figyeltek fel lengyel turisták segélykiáltásokra a Magas-Tátrában, a Mengusfalvi-völgyben, majd értesítették a Hegyi Mentőszolgálatot (HZS). A bejelentés ellenőrzése után derült ki, hogy egy 21 éves magyar turista rekedt egy sziklapilléren a a Nagy-Békás-tó térségében, akit végül mentőhelikopterrel kellett kiszabadítani.

Mentőhelikopter
Mentőhelikopterrel siettek a turista segítségére / Fotó:   Pixabay (illusztráció)

Mentőhelikopter riasztottak a magyar turista megmentéséhez

A HZS tájékoztatása szerint a fiatal férfi a jelzett turistaúton kívül, egy télre lezárt szakaszon tartózkodott. A turista a nehéz terepen, hegymászó-felszerelés nélkül került olyan helyzetbe, ahonnan már nem tudott önerőből továbbhaladni. Először egy másik hegymászó próbált a segítségére sietni, azonban a kedvezőtlen körülmények miatt már nem tudta biztosítani őt.

A mentéshez ekkor mentőhelikoptert riasztottak, amelynek személyzete a turista közelében ereszkedett le. A hegyimentők ellátták a férfit, azután a helikopter alá függesztve evakuálták a helyszínről. Egy leszállást követően a Csorba-tónál a turistát felhúzták a fedélzetre, majd Ótátrafüredre (Starý Smokovec) szállították. Az eset során nem szenvedett sérülést - írja a Paraméter.


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu