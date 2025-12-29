Mentőhelikoptert riasztottak: magyar turistát mentettek a Magas-Tátrában

December 27-én, szombaton figyeltek fel lengyel turisták segélykiáltásokra a Magas-Tátrában, a Mengusfalvi-völgyben, majd értesítették a Hegyi Mentőszolgálatot (HZS). A bejelentés ellenőrzése után derült ki, hogy egy 21 éves magyar turista rekedt egy sziklapilléren a a Nagy-Békás-tó térségében, akit végül mentőhelikopterrel kellett kiszabadítani.

Mentőhelikopterrel siettek a turista segítségére / Fotó: Pixabay (illusztráció)

Mentőhelikopter riasztottak a magyar turista megmentéséhez

A HZS tájékoztatása szerint a fiatal férfi a jelzett turistaúton kívül, egy télre lezárt szakaszon tartózkodott. A turista a nehéz terepen, hegymászó-felszerelés nélkül került olyan helyzetbe, ahonnan már nem tudott önerőből továbbhaladni. Először egy másik hegymászó próbált a segítségére sietni, azonban a kedvezőtlen körülmények miatt már nem tudta biztosítani őt.

A mentéshez ekkor mentőhelikoptert riasztottak, amelynek személyzete a turista közelében ereszkedett le. A hegyimentők ellátták a férfit, azután a helikopter alá függesztve evakuálták a helyszínről. Egy leszállást követően a Csorba-tónál a turistát felhúzták a fedélzetre, majd Ótátrafüredre (Starý Smokovec) szállították. Az eset során nem szenvedett sérülést - írja a Paraméter.



