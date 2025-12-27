Klubja jelentette be a felfoghatatlan hírt: a Valencia fociedzője és három kisgyermeke halt meg a turistahajó-balesetben

A spanyol profi labdarúgóklub, a Valencia CF december 27-én, szombaton az X közösségi oldalon keresztül jelentette be, hogy a női B csapat edzője, Fernando Martín egy tragikus hajóbalesetben életét vesztette Indonéziában.

A klub hozzátette, hogy Martín három gyermeke is meghalt a tragédiában.

Ebben a rendkívül nehéz időszakban a klub a legmélyebb részvétét és teljes támogatását fejezi ki családja, barátai és a Valencia CF, a Valencia CF Femenino és a VCF Akadémia munkatársai felé

– áll a klub közleményében.

A tragédia kapcsán a Real Madrid is részvétet nyilvánított a Valencia CF-nek és Martín családja felé. A csapat közleményében kiemelete, hogy Martín 44 éves volt, a vele együtt elhunyt gyermekei pedig mindössze 12, 10 és 9 évesek voltak.

A Real Madrid megdöbbenését fejezi ki, és részvétét, valamint legmélyebb együttérzését küldi feleségének, Andreának és lányának, Mar-nak ebben a rendkívül nehéz időszakban

– idézi a People a klub közleményét.

Fathur Rahman, a Maumere-i Kutató- és Mentőszolgálat vezetője elmondta, hogy a hatfős családot, négyfős legénységet és egy helyi idegenvezetőt szállító hajó péntek este süllyedt el, miután motorhiba lépett fel a Komodo-szigetről Padar-szigetre tartó úton.