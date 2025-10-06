Nagy a baj! Több százan rekedtek fenn a hegyen – mentőcsapatok próbálják őket biztonságba helyezni

Több száz turista rekedt a Mount Everest tibeti oldalán a hirtelen kialakuló, viharos időjárás miatt.

Több százan rekedtek a hegyen, mentőcsapatok küzdenek értük / Fotó: Forrás: Pexels.com (Képünk illusztráció)

A helyi mentőcsapatok jelenleg is próbálnak hozzáférni a körülbelül 350 emberhez, akiket a heves havazás miatt zárt el a természet.

Nyaralni indultak, több százan rekedtek a hegyen

A túrázók a kínai nemzeti ünnep, az október elején kezdődő nyolcnapos szabadság alkalmából indultak el a hegyre, a Karma-völgyön keresztül vezető túraútvonalon. A váratlanul rosszra forduló időjárás miatt azonban mintegy 4000 méteres magasságban ragadtak, a vihar pedig a sátraikat is megrongálta.

A kimentett embereket a közeli Csütang nevű faluban helyezték biztonságba. A rendkívüli körülmények miatt szombaton már nem engedtek fel több turistát a hegyre.

Közben a Mount Everesttől délre fekvő területen, Nepálban a heves esőzések földcsuszamlást és villámárvizeket okoztak, amelyek következtében eddig 47 ember vesztette életét – írja az Origo.