Ötéves lányát próbálta megmenteni, belehalt a hős apa

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 12:00
Felesége most férjét és lányát is gyászolja.
Egy apuka élete kegyetlen halállal végződött, miközben a lányát próbálta megmenteni a vízben.

Lánya megmentése közben kegyetlen halált halt a kétgyermekes apuka Fotó:  Pexels.com

A kanadai Yuji Hu éppen a kaliforniai Garrapata megyei tengerparton élvezte idejét feleségével és két gyermekével, amikor pénteken tragikus események sorozata következett be. A 39 éves apuka már csak azt vette észre, hogy ötéves lányát egy hatalmas hullám ragadja el. Ekkor gondolkodás nélkül a tengerbe vetette magát.

A hullámok ekkorra már becslések szerint 4–6 méter magasak voltak, és mindkettejüket csak beljebb sodorták.

Beugrott a vízbe, hogy megpróbálja megmenteni a lányát, és ezzel egyidejűleg az anya is a vízbe ugrott.

A Monterey megyei seriffhivatal parancsnoka, Andres Rosas elmondása szerint az apukát látták, amint lányát a karjaiban tartja, de kiérniük már nem sikerült.

Kegyetlen halál sújtotta a nyaraló családot

Bár az anyuka is a vízbe vetette magát, nem tudta megmenteni a férjét és a kislányát, így ezután visszatért a parton várakozó kétéves gyermekéhez. 

Az apukát egy másik strandoló és egy szolgálaton kívüli kaliforniai állami parkőr húzta ki a vízből. Megpróbálták újraéleszteni. Kórházba szállították, de nem tudták megmenteni. Az anyuka éjszakára kórházba került kihűlés miatt, de állapota jelentések szerint stabil. A kétéves gyermek maradt a tragédia egyetlen sértetlen érintettje. 

Lányuk, akiért a szülők a vízbe ugrottak, sajos végleg a vízbe veszett. A jelentések szerint utoljára fehér ingben látták, és nem viselt mentőmellényt, amikor a vízbe ment. Felkutatására szombaton egész nap nagyszabású, több ügynökség bevonásával zajló keresés folyt, mielőtt naplementekor leállították a kutatást.

A megtört család a magánélet tiszteletben tartását kérte, és nem kíván nyilatkozni - írja a Daily Star.

 

