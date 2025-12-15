Családjával próbált fotózkodni, halálába zuhant egy 17 éves tinédzser

Halálába zuhant egy tinédzser, miközben a tengerparton akart egy fotót készíteni.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A 17 éves lány - akinek nevét nem hozták nyilvánosságra - éppen családjával sétált a Queen of Colonies Parade mentén, amikor fényképet szeretett volna készíteni. Ekkor megcsúszott a sziklás területen és mintegy 30 métert zuhant a mélybe.

Többen is segíteni próbáltak a halálába zuhant lányon

A queenslandi rendőrséget helyi idő szerint szombaton 18:40-kor riasztották a helyszínre, ahol már több ember gyűlt össze, miközben a mentők megpróbáltak segíteni a lányon. Minden erőfeszítés ellenére a tinédzsert a helyszínen halottnak nyilvánították, halálát a fején elszenvedett súlyos sérülések okozták.

Egy másik nő is könnyebb sérüléseket szenvedett, amikor a tinédzser segítségére sietett a mentőszolgálatok kiérkezése előtt. A hatóságok szerint a kilátó rendkívül népszerű mind a turisták, mind a helyiek körében - írja a Mirror.

A queenslandi rendőrség szóvivője így számolt be az esetről: