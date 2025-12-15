Családjával próbált fotózkodni, halálába zuhant egy 17 éves tinédzser

Halálába zuhant egy tinédzser, miközben a tengerparton akart egy fotót készíteni.
A 17 éves lány - akinek nevét nem hozták nyilvánosságra - éppen családjával sétált a Queen of Colonies Parade mentén, amikor fényképet szeretett volna készíteni. Ekkor megcsúszott a sziklás területen és mintegy 30 métert zuhant a mélybe.
A queenslandi rendőrséget helyi idő szerint szombaton 18:40-kor riasztották a helyszínre, ahol már több ember gyűlt össze, miközben a mentők megpróbáltak segíteni a lányon. Minden erőfeszítés ellenére a tinédzsert a helyszínen halottnak nyilvánították, halálát a fején elszenvedett súlyos sérülések okozták.
Egy másik nő is könnyebb sérüléseket szenvedett, amikor a tinédzser segítségére sietett a mentőszolgálatok kiérkezése előtt. A hatóságok szerint a kilátó rendkívül népszerű mind a turisták, mind a helyiek körében - írja a Mirror.
A queenslandi rendőrség szóvivője így számolt be az esetről:
Jelentés érkezett a halottkém számára egy tizenéves lány hirtelen haláláról a Moffat Beachen tegnap este, december 13-án. A mentőszolgálatokat 18:40 körül riasztották, miután bejelentés érkezett egy 17 éves lányról, aki lezuhant egy szikláról. A rendőrség segített megtalálni a lányt, aki súlyos sérüléseket szenvedett, és a helyszínen halottnak nyilvánították. Egy másik nő könnyebb sérülést szenvedett, miközben segítséget nyújtott.
