Családjával próbált fotózkodni, halálába zuhant egy 17 éves tinédzser

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 15. 09:32
Többen is megpróbáltak segíteni rajta, sikertelenül. Egy másik nő is megsérült, miközben a halálába zuhant tinédzsernek akart segítséget nyújtani.
Halálába zuhant egy tinédzser a tengerparton, csak egy jó fotót akart
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A 17 éves lány - akinek nevét nem hozták nyilvánosságra - éppen családjával sétált a Queen of Colonies Parade mentén, amikor fényképet szeretett volna készíteni. Ekkor megcsúszott a sziklás területen és mintegy 30 métert zuhant a mélybe.

Többen is segíteni próbáltak a halálába zuhant lányon

A queenslandi rendőrséget helyi idő szerint szombaton 18:40-kor riasztották a helyszínre, ahol már több ember gyűlt össze, miközben a mentők megpróbáltak segíteni a lányon. Minden erőfeszítés ellenére a tinédzsert a helyszínen halottnak nyilvánították, halálát a fején elszenvedett súlyos sérülések okozták.

Egy másik nő is könnyebb sérüléseket szenvedett, amikor a tinédzser segítségére sietett a mentőszolgálatok kiérkezése előtt. A hatóságok szerint a kilátó rendkívül népszerű mind a turisták, mind a helyiek körében - írja a Mirror.

A queenslandi rendőrség szóvivője így számolt be az esetről:

Jelentés érkezett a halottkém számára egy tizenéves lány hirtelen haláláról a Moffat Beachen tegnap este, december 13-án. A mentőszolgálatokat 18:40 körül riasztották, miután bejelentés érkezett egy 17 éves lányról, aki lezuhant egy szikláról. A rendőrség segített megtalálni a lányt, aki súlyos sérüléseket szenvedett, és a helyszínen halottnak nyilvánították. Egy másik nő könnyebb sérülést szenvedett, miközben segítséget nyújtott.

 

 

