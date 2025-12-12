Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Rohantak a mentők, idős férfi életéért küzdöttek a budapesti metróállomáson

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 13:20
Minden előzmény nélkül esett össze egy 70 év körüli férfi. Szabadnapos mentősök is besegítettek a küzdelembe.

Életmentés közben kellett segítséget kérnie a mentőknek abban, hogy eloszlassák a bámészkodó tömeget a Határ úti metróállomáson. Egy 70 éves idős férfit kellett újraéleszteniük, aki minden előzmény nélkül esett össze.

Életmentéshez siettek a mentők a Határ úti metróállomáshoz
Rohantak a mentők a Határ úti metróállomáshoz, idős férfi életéért küzdöttek / Fotó: Gabor Zoltan / Bors

Életmentéshez sietett két szabadnapos mentős

A Facebookon osztotta meg a történetet az Országos Mentőszolgálat, miszerint a közelmúltban, Budapesten a Határ úti metrómegállóban hirtelen összeesett egy 70 év körüli férfi. Szerencsére több szemtanú is a segítségére sietett, köztük a mentőszolgálat szabadnapos munkatársa Szatmári Krisztina is.  

A segítség perceken belül megérkezett, köztük egy ugyancsak szabadnapos kollégájukkal, Turai Dávid mentőápolóval, majd mentősökhöz sikeresen újraélesztették a rosszul lett idős férfit. Mint a posztból kiderült, sokan megálltak figyelni és fotózni az eseményeket, ezzel zavarva a mentők munkáját. A mentősöknek rendőri segítséget kellett hívniuk ahhoz, hogy eloszlassák a köréjük gyűlt tömeget.  

Kérjük, ha érdemben segíteni nem tudják munkájukat, adjanak helyet bajtársainknak és törekedjenek az ellátás zavartalanságára, ezzel tudnak leginkább hozzájárulni az életmentéshez!

 - olvasható a Facebookon közzétett posztban, amelyről a Tények.hu is beszámolt.

 

