Rohantak a mentők, idős férfi életéért küzdöttek a budapesti metróállomáson

Életmentés közben kellett segítséget kérnie a mentőknek abban, hogy eloszlassák a bámészkodó tömeget a Határ úti metróállomáson. Egy 70 éves idős férfit kellett újraéleszteniük, aki minden előzmény nélkül esett össze.

Rohantak a mentők a Határ úti metróállomáshoz, idős férfi életéért küzdöttek / Fotó: Gabor Zoltan / Bors

Életmentéshez sietett két szabadnapos mentős

A Facebookon osztotta meg a történetet az Országos Mentőszolgálat, miszerint a közelmúltban, Budapesten a Határ úti metrómegállóban hirtelen összeesett egy 70 év körüli férfi. Szerencsére több szemtanú is a segítségére sietett, köztük a mentőszolgálat szabadnapos munkatársa Szatmári Krisztina is.

A segítség perceken belül megérkezett, köztük egy ugyancsak szabadnapos kollégájukkal, Turai Dávid mentőápolóval, majd mentősökhöz sikeresen újraélesztették a rosszul lett idős férfit. Mint a posztból kiderült, sokan megálltak figyelni és fotózni az eseményeket, ezzel zavarva a mentők munkáját. A mentősöknek rendőri segítséget kellett hívniuk ahhoz, hogy eloszlassák a köréjük gyűlt tömeget.

Kérjük, ha érdemben segíteni nem tudják munkájukat, adjanak helyet bajtársainknak és törekedjenek az ellátás zavartalanságára, ezzel tudnak leginkább hozzájárulni az életmentéshez!

- olvasható a Facebookon közzétett posztban, amelyről a Tények.hu is beszámolt.