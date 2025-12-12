Nagy a baj: vonat gázolt a megállóban, tűzoltók mentik most az utasokat

Vonat gázolt el embert Sződliget közelében, a hatóságok nagy erőkkel vonultak a helyszínre.
Az első információk szerint a Sződliget megállónál történt a baleset: egy Budapestre tartó S70-es személyvonat ütött el egy embert.
A szerelvényen felmérések szerint mintegy 150 utas tartózkodott. Hozzájuk a váci hivatásos és önkéntes tűzoltók érkeztek, akik jelenleg biztonságosan segítik őket átszállni egy mentesítő vonatra.
A MÁV közleménye szerint több változásra is számítani kell:
A helyszínelés várhatóan késő estig tart majd.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.