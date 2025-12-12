Nagy a baj: vonat gázolt a megállóban, tűzoltók mentik most az utasokat

Vonat gázolt el embert Sződliget közelében, a hatóságok nagy erőkkel vonultak a helyszínre.

Vonat gázolt embert Sződligetnél / Illusztráció: KLAUDIA RADECKA / AFP

Az első információk szerint a Sződliget megállónál történt a baleset: egy Budapestre tartó S70-es személyvonat ütött el egy embert.

A szerelvényen felmérések szerint mintegy 150 utas tartózkodott. Hozzájuk a váci hivatásos és önkéntes tűzoltók érkeztek, akik jelenleg biztonságosan segítik őket átszállni egy mentesítő vonatra.

A MÁV közleménye szerint több változásra is számítani kell:

A Nyugati pályaudvarról Vácra óra 15 perckor, illetve Vácról Budapestre óra 34-kor induló S70-es vonatok nem közlekednek; helyettük a szobi Z70-es és G70-es vonatok állnak meg az S70-es járatok megállási helyein is.

helyettük a szobi Z70-es és G70-es vonatok állnak meg az S70-es járatok megállási helyein is. Az EuroCity-k teljes útvonalon közlekednek , azonban megnövekedett menetidővel.

, azonban megnövekedett menetidővel. A Nyugati pályaudvarról Vácra 17:15-kor induló S70-es vonat (2476) nem közlekedik.

A helyszínelés várhatóan késő estig tart majd.